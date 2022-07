Het lichaam van een dode drugsverslaafde ligt bedekt met een sjaal in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Afghanistan is een van de grootste opium- en heroïneproducenten ter wereld en ook de sterk verslavende drug crystal meth is er de afgelopen tien jaar in opkomst. In Kabul moeten drugsverslaafden ondertussen op last van de Taliban gedwongen afkicken.

Foto Ebrahim Noroozi / AP