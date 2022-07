Heeft de boer op de trekker of de vrouw die de pandemie wantrouwt iets aan constitutionele toetsing? En wat was het ook alweer? Het kabinet heeft in het regeerakkoord beloofd ‘de uitwerking ter hand te nemen’ van toetsing aan de Grondwet door de rechter. En deed dat eerder deze maand met een hoofdlijnenbrief aan de Kamer. De Kamer toonde zich in twee moties trouwens óók al voor, met als belangrijkste argument de gebleken falende rechtsbescherming in de Toeslagenaffaire, de afnemende normatieve kracht van de wet en de verslapte aandacht voor de kwaliteit van wetgeving.

De rechter moet dus heel wat euvels repareren. Die zijn het gevolg van een vooral pragmatisch politiek bestuur dat gebukt gaat onder versplintering, in de greep is van de ‘mediawerkelijkheid’ en moeite heeft met langeretermijnvisies. En dus vaker met gelegenheidswetten komt, delegeert aan uitvoeringsorganisaties en ingewikkelde thema’s afschuift aan commissies, overlegtafels of gelegenheidsbestuurders. In het voorheen juridisch geweten van de Staten-Generaal, de Eerste Kamer, krijgen politieke afwegingen intussen vaker de voorrang boven staatsrechtelijke of constitutionele.

Het draagt bij aan een algemene verzwakking van het constitutioneel besef in het openbaar bestuur. Over de Grondwet wordt ‘bij ons’ niet of zelden gepraat. Toetsen aan de Grondwet is iets voor nerds. Wetgevingsjuristen die nieuwe wetten schrijven, gevolgd door de Raad van State die hun werk beoordeelt en de Staten-Generaal die er dan politiek voor tekenen. Daarna kan de Grondwet weer terug in de kast.

Dat Rutte IV, politiek bepaald niet het meest bezielde kabinet van de laatste tien jaar, deze grote, achterstallige vernieuwing ter hand neemt, pleit voor het kabinet. Daarbij zal álles afhangen van samenwerking met de Staten-Generaal die er in twee lezingen met tweederdemeerderheid de Grondwet voor moet willen veranderen. Een vorige poging vanuit de Kamer zelf, het initiatiefwetsontwerp-Halsema, werd in 2018 in tweede lezing ingetrokken, omdat de benodigde meerderheid verdampt bleek. Zo kan het ook nu gaan. Het grote verschil is de Toeslagenaffaire die breed het besef deed doorbreken dat de individuele rechtsbescherming van de burger moet worden verbeterd. Maar of dat sentiment lang genoeg aanhoudt?

Kort samengevat wil het kabinet iedere burger de mogelijkheid geven de rechter in concrete gevallen ook een formele wet buiten werking te laten stellen als die in strijd is met de Grondwet. Een boer zou een eventuele demonstratiebeperking door de rechter kunnen laten toetsen aan het Grondwettelijk erkende recht op vrijheid van meningsuiting. En een coronademonstrant kan bij een avondklok opwerpen dat dit niet spoort met het grondwettelijke recht om te gaan en staan waar men wil.

De rechter hééft ook al ervaring met dergelijke vragen – lokale regelgeving viel namelijk niet onder het geldende toetsingsverbod van art. 120 Grondwet. Het lokale Rotterdamse ‘sisverbod’ is door de rechter bijvoorbeeld ‘afgetoetst’ – het spoorde niet met de Grondwet. Ook internationale mensenrechtenverdragen zijn direct bruikbare maatstaven van de rechter. Sterker, Curaçao, zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, laat een aantal grondrechten uit de eigen Staatsregeling wél direct toetsen. Net als trouwens vrijwel alle EU-landen. Dat de vrijheidsrechten uit de eigen Grondwet juridisch nu nog buiten bereik zijn van de burger, is niet minder dan vreemd.