Deze zomer breekt Mark Rutte het record van langstzittend premier. Op 2 augustus is hij 4.311 dagen Nederlands minister-president en haalt daarmee Ruud Lubbers (1982-1994, CDA) in. Opvallend is dat alle directe voorgangers van Rutte relatief lang in functie waren. Wordt de Nederlandse premier onverslaanbaar? Leven we zoetjesaan in een ‘dubbelmonarchie’, waarbij naast de Oranjes ook de voorzitter van de ministerraad zijn eigen moment van abdicatie bepaalt?

Peter Rehwinkel is PvdA-politicus en bestuurder. Hij promoveerde op de staatsrechtelijke positie van de Nederlandse minister-president.

Rutte IV schrijft (nog) niet alle records op zijn naam: premier Colijn gaf in 1925-1926 en 1933-1939 leiding aan vijf kabinetten. De huidige minister-president verklaarde over ‘zijn’ regeerrecord, dat de duur van het minister-presidentschap geen doel op zich maar slechts een voetnoot is. Nogal wat voetnoten op een rij maken dat we in een ander hoofdstuk zijn beland. Premiers gaan een tijdperk vormen. Zoals Duitsland – met minder dan tien bondskanseliers na de Tweede Wereldoorlog – zijn Adenauer-tijdperk (1949-1963) kende.

Wintertrek

Peilingen zijn maar peilingen, en toch is er een constante in de Peilingwijzer vanaf 2017: Ruttes VVD gaat aan kop. Alleen bij de Statenverkiezingen van 2019 legde Mark Rutte het met miniem verschil af tegen Thierry Baudets Forum voor Democratie. Volgens Baudet hadden de kiezers in Nederland als de uil van Minerva hun vleugels uitgespreid en „hun ware macht” getoond. Met een soort wintertrek heeft het electoraat hem alweer verlaten. Steevast ziet het er bij de VVD een stuk zonniger uit. Momenteel is er een gat van 14 zetels met de PVV als tweede partij in de Peilingwijzer.

De rechtsliberalen werden de grootste bij vier Tweede Kamerverkiezingen op rij. Die van 2010 maakten van Rutte de eerste liberale premier sinds Cort van der Linden (1913-1918). Die beslechtte de school- en kiesrechtstrijd in ons land. Bij die laatste werd een meerderheids- en districtenstelsel vervangen door evenredige vertegenwoordiging. Van der Linden zal niet hebben bevroed dat evenredigheid kon uitdraaien op totale politieke versplintering: de Tweede Kamer heeft momenteel twintig fracties.

Verkiezingen geven daarnaast geen duidelijkheid over de te vormen coalitie. Zelfs na de stembusgang blijft soms lang onduidelijk welke partijen een kabinet zullen vormen. Aan het begin van de afgelopen kabinetsformatie steunden D66, CDA en ChristenUnie een motie van afkeuring tegen Rutte. CU-leider Gert-Jan Segers bezwoer zelfs voor de camera niet in een door hem geleid kabinet plaats te nemen. Uiteindelijk deden ze het alle drie.

Opmerkelijk genoeg kiezen we inmiddels wel de premier. Immers, de lijsttrekker van de grootste partij krijgt die functie bijna vanzelfsprekend, tenzij het niet lukt een coalitie te vormen.

Na 2010 kon Mark Rutte zo tot driemaal toe zijn premierschap prolongeren. Een kabinetsval over de Toeslagenaffaire, de aangenomen motie van afkeuring volgend op ‘Omtzigt: functie elders’: het bleek Rutte niet te deren. Hij kon zelfs zijn voor de verkiezingen uitgesproken woorden waarmaken geen „hele linkse wolk van partijen” te dulden.

De langstzittende regeringsleider van Europa stuur je niet zomaar weg

En hoe staan de zaken er voor aan de vooravond van Ruttes regeerjubileum? De kiezer is wispelturig. Regeringsdeelname wordt vaak afgestraft. Dat heeft de PvdA voor het laatst in 2017 ervaren (nooit verloor een partij zoveel zetels), het CDA in 2010 (Jan Peter Balkenende lukte het na een kabinetsval juist niet opnieuw een verkiezingszege te boeken) en de VVD heeft het ook meermaals moeten meemaken. Balkenende was echter de enige na de Tweede Wereldoorlog die als verliezend lijsttrekker bij verkiezingen het premierschap moest neerleggen. Ga maar na: Wim Kok en Ruud Lubbers hadden het politieke leiderschap al overgedragen, Joop den Uyl en Barend Biesheuvel behaalden wel degelijk electorale winst.

Dat maakt het volgende waarschijnlijk. Mark Rutte kan in de komende jaren tot het inzicht komen dat het eind van zijn tijdperk nadert. Hij besluit bij verkiezingen niet opnieuw de kar te trekken. Zijn belangrijkste zorg is om voor een goede overdracht te zorgen. De nieuwe lijstrekker moet uit de schaduw van de minister-president treden. Ad Melkert (PvdA) en Elco Brinkman (CDA) willen vast vertellen hoe lastig dat is.

Met Brinkman als lijsttrekker raakte het CDA in 1994 20 zetels kwijt, een toen niet eerder vertoonde achteruitgang in de parlementaire geschiedenis. Het CDA werd oppositiepartij en Paars trad aan: een coalitie van PvdA, VVD en D66, de eerste zonder christelijke partij. En Melkert, die na twee Paarse kabinetten lijsttrekker werd, verloor 22 van de 45 zetels, opnieuw een historisch lage score. Als Rutte de controle verliest, is ook een implosie van de VVD nabij.

Maar Rutte zal mogelijk redeneren – op zijn leeftijd en met zijn historische belangstelling – dat premiers in de recente geschiedenis verkiezingen zelden verloren. De VVD-leider lijdt weinig aan zelfoverschatting, en mag terecht beredeneren dat hij al menige crisis (Griekse staatsschuld, Europese migratie, Groninger gaswinning, corona) heeft doorstaan. Misschien ziet hij de komende drie parlementaire enquêtes met vertrouwen tegemoet.

Bordesfoto Rutte IV Foto ANP

‘Presidentialisering’

Hoe ik zijn kansen schat? De premiersrol verzekert hem van publiciteit en verschaft aanzien. De langstzittende regeringsleider van Europa stuur je niet zomaar weg. Ten aanzien van het Nederlandse minister-presidentschap is al van ‘presidentialisering’ van de functie gesproken. De Amerikaanse oud-president Donald Trump werd door de kiezer het gat van de deur gewezen – al ontdekten we recent hoe hij zich voor de drempel schrap heeft gezet met de bestorming van het Capitool. Mark Rutte kan koninklijk terugtreden. Heb oog voor de breuklijnen van de geschiedenis, adviseer ik.

Voor mijn eigen partij, de PvdA, betekent het dat alleen via verdergaande samenwerking met GroenLinks Rutte te onttronen valt. Vorm een reëel alternatief: kom tot een stembusakkoord en gezamenlijke lijst. ‘Kies de minister-president’: daarvoor moet je in het parlement de grootste zijn.

Rutte dient de tijdgeest goed aan te voelen. Hopelijk vindt hij de komende vakantieweken de rust tot omkijken. Voorgangers Schermerhorn en Drees wijdden zich aan de wederopbouw. Beel, De Quay, Marijnen, Cals, Zijlstra en De Jong markeerden het eind van de verzuiling. Biesheuvel en Den Uyl vervulden hun functie in de radicale jaren zeventig met de roep om meer openbaarheid. Van Agt (Bestek’81) en Lubbers (Akkoord van Wassenaar) werden gedwongen crisispolitiek te bedrijven. Kok is het gezicht van Paars geworden. Balkenende en Rutte stonden op na de conservatieve revolte en voerden een neoliberaal beleid.

De PvdA sprak op haar laatste congres bij motie uit dat „De Derde Weg ons niets goeds heeft gebracht”. Kan Mark Rutte met andere partijen kiezen voor voortzetting van zijn beleid? Of breekt hij (nog) een record door opnieuw met links te gaan regeren? Met voldoende flexibiliteit en overtuigingskracht kunnen de verhuisdozen bij het Torentje wegblijven. Het eind van Ruttes premierschap hoeft nog lang niet aanstaande te zijn.

