Mario Draghi wordt onderuit gehaald als premier van Italië, en heel Europa schudt op zijn grondvesten. Ongelooflijk eigenlijk, als je erover nadenkt.

Mensen klagen vaak dat de Europese Unie te machtig is, en dat lidstaten niks te zeggen hebben omdat ‘Brussel’ alles beslist. Maar Draghi’s aftreden bewijst het omgekeerde. Het toont hoe afhankelijk Europa is van de 27 lidstaten. Zíj zijn het vaak, die achter het stuur zitten. Bij mooi weer kan dat goedgaan. Dan is iedereen in een goed humeur en gunnen regeringen elkaar weleens wat. Maar als er ergens een politieke storm opsteekt, een nationale storm, kan heel Europa in een crisis belanden.

Sommigen vrezen nu dat de eurocrisis weer oplaait. Ja, dat kan. Door het politieke invechten in Rome stijgt de rente die Italië op zijn staatsleningen betaalt. Dat straalt negatief af op de euro. Net als tien jaar geleden verkopen beleggers Italiaanse staatsobligaties en kopen ze liever Duitse, omdat ze twijfelen aan de houdbaarheid van de Italiaanse staatsschuld.

Kortom, financiële markten zien de euro ineens niet meer als één sterke munt, maar als een zwakke munt die weinig meer is dan een bundel aparte submuntjes die nationaal gemanaged – of gemismanaged – worden omdat elk land zijn economie naar goeddunken inricht. Ook in Griekenland en Portugal lopen de ‘spreads’ (renteverschillen op staatsobligaties van eurolanden) op. Een euro in Duitsland is daardoor meer waard dan een euro in Italië, Griekenland of Portugal. Zo zet Draghi’s aftreden de stabiliteit van de euro onder druk.

Afgelopen weken werd de euro – ’s werelds tweede reservemunt – al minder waard ten opzichte van de dollar. Dit op een moment waarop mondiale grootmachten als Amerika en China hun munt inzetten als geopolitiek wapen, ook tegen ons. De eurozone zou hetzelfde moeten doen, al was het maar om zichzelf te verdedigen. Hoe? Door, zoals die landen ook doen, collectief voor hun munt te gaan liggen. Dus niet katten op eurolanden die hun ‘huiswerk’ niet doen (in onze ogen dan), maar Europese obligaties uitgeven. Dat deden we tijdens de pandemie en beleggers konden er geen genoeg van krijgen: de vraag was tienmaal zo hoog als het aanbod. Hun gestunt tegen de euro hield meteen op, omdat wij duidelijk maakten dat we achter de euro staan en niet tolereren dat zij hem kapotmaken.

De landen van de eurozone moeten nu collectief voor hun munt te gaan liggen

De tweede Europese crisis die kan ontstaan, is buitenlands-politiek. De Italiaanse politici die Draghi na anderhalf jaar beentje hebben gelicht, sympathiseren met de Russische president Poetin. Berlusconi, Conte en Salvini willen dat Oekraïne inbindt omdat Rusland sterker is, en dat EU-sancties tegen Rusland stoppen. Salvini zei in 2019: “Poetin is een van de beste leiders ter wereld.” Draghi vond juist dat Oekraïne EU-lid moet worden en reduceerde de Italiaanse afhankelijkheid van Russisch gas in no time van 40 tot minder dan 30 procent. Draghi’s aftreden is, kortom, goed voor Rusland en slecht voor Europa. Anders dan bij de euro, waar we één munt hebben maar niet één politiek om de munt te schragen, ís er op buitenlands-politiek gebied helemaal geen Europa. Er zijn alleen lidstaten die hun eigen ding doen en eventueel compromissen sluiten. Sinds Poetins invasie in Oekraïne hebben we daar gelukkig goede staaltjes van gezien.

Gaat dat het raam uit, door een regeringswissel in één lidstaat? Draghi mag veel goeds hebben gedaan voor Italië en Europa. Maar dit is te gek voor woorden.

Zou Nederland functioneren, als Gelderland een veto had over Nederlandse staatsuitgaven of Drenthe kon beslissen dat Nederland niet meedoet aan sancties tegen Rusland? Nee. Als het nationale bestuursniveau compleet afhankelijk wordt gemaakt van de belangen van het niveau eronder, het provinciale, dan verstikt het. Zo gaat het ook in Europa. Als het vertrek van Draghi één ding duidelijk maakt, is het dat de lidstaten soms een te grote broek aanhebben.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

