Britten houden Frankrijk verantwoordelijk voor urenlange vertragingen in haven Dover

Britse vakantiegangers en andere reizigers hebben vrijdag urenlange vertragingen opgelopen in files bij de haven van Dover, melden Britse media. Volgens de havenautoriteiten kwam dat doordat Frankrijk te weinig douanebeambten in de veerbootterminal in Dover had. De Fransen spreken van „een onverwacht technisch probleem” in de Kanaaltunnel, waardoor niet al het Franse personeel op tijd kon zijn. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss, noemt de situatie „onacceptabel” en roept Frankrijk op actie te ondernemen om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Vakantiegangers vertellen tegen de BBC dat ze tot zes uur moesten wachten voordat ze de boot konden nemen. Aan het einde van de middag kwam het verkeer langzaam weer op gang, maar nog niet alle achterstanden zijn weggewerkt.

De directeur van de haven van Dover kan niet garanderen dat de chaos zaterdag is opgelost en dat verwijt hij de Fransen. „Om zo in de steek gelaten te worden is gewoon heel frustrerend”, liet hij aan persbureau Reuters weten. De grootste rederij in Dover adviseert reizigers om rekening te houden met lange vertragingen en voldoende water en eten mee te nemen.

Dit weekend is voor veel Britten de zomervakantie begonnen. Sinds de Brexit moeten Britten die naar het Europese vasteland willen een uitgebreidere paspoortcontrole ondergaan.

‘Onacceptabele situatie’

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss, die zich kandidaat heeft gesteld als opvolger van premier Boris Johnson, spreekt tegen de BBC van een „onacceptabele” situatie. Ze wil dat Frankrijk actie onderneemt en voldoende capaciteit opbouwt om „verdere problemen voor Britse toeristen te voorkomen en te verzekeren dat deze vreselijke situatie in de toekomst niet meer plaats kan vinden”.

Minister Grant Shapps van Transport zegt „nauw samen te werken” met zijn Franse collega om de problemen op te lossen die de lange rijen hebben veroorzaakt.