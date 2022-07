Wegens een pijnlijke rug en vermoedens van afbraak van mijn kraakbeen, laat ik mezelf opmeten. Ik ben gekrompen van 1,66 cm naar 1,61 cm. Als ik mijn ongerustheid bespreek met mijn huisarts vindt hij dat ook behoorlijk veel. Ik krijg het advies om een foto te laten maken. Tot slot zegt hij: „Laten we over een paar weken kijken wat daar uitkomt, als er dan nog wat van je over is.”

