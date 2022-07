Vrouw overleden bij kano-ongeluk, bergingsactie voor man en kind

De vrouw die donderdagmiddag tijdens het kanovaren op het Veluwemeer met haar man en twee kinderen in het water terechtkwam, is overleden. Dat meldt de politie donderdagavond. De Kustwacht laat weten dat de zoektocht naar de man en een kind is overgegaan in een bergingsactie, omdat de kans dat zij het hebben overleefd miniem wordt geacht. Een meisje dat gevonden werd op een boei is overgebracht naar het ziekenhuis.

Rond 15.00 uur donderdagmiddag kreeg de poltie de melding dat er een kind te water was geraakt. Nadat het vermoeden rees dat er meer mensen in het water lagen werd een grootscheepse reddingsactie, met onder meer traumahelikopters en reddingsboten, opgezet. Rond 15.40 uur werd het lichaam van de vrouw gevonden bij het midden in het meer gelegen eiland De Ral. Er is nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs. De kano werd gevonden in de buurt van een ander eiland in het Veluwemeer.

Het is nog onduidelijk waardoor het gezin, dat volgens de Kustwacht geen reddingsvesten droeg, in moeilijkheden kwam. Aangenomen wordt dat het gezin een kano heeft gehuurd die vervolgens tijdens het varen is omgeslagen.