Voedselbos kan lonen maar de aanloop is lang

Zijn collega-boeren keken wel wat vreemd op toen Stefan Lemlijn een voedselbos opzette. „Ze dachten eerst: die is boer-af. Ik dacht juist: ik word weer boer. Ik was meer manager, nu zit ik weer lekker met mijn handen in de grond.” De stemming bij zijn collega’s is aan het veranderen, zegt Lemlijn. „Ik merk dat ze steeds nieuwsgieriger worden.”

Lemlijn maakt deel uit van de kleine groep boeren die pioniert met voedselbossen. In zo’n bos staan hogere en lagere bomen, struiken en andere planten die op verschillende niveau’s voedsel produceren, zoals noten, fruit, bessen, kruiden en wortels. Het idee is dat het bos een eigen ecosysteem creëert dat met de jaren productiever wordt, met minimaal ingrijpen van mensen.

Met voedselbossen wordt in Nederland al een tijdje geëxperimenteerd, maar de eerste, kleinschalige, projecten kwamen vooral van hoogopgeleide stedelingen zonder grond. Het leek eerder een hobby dan een manier om inkomen te verwerven.

Daar moet verandering in komen, vindt Wouter van Eck, voorzitter van de stichting Voedselbosbouw. „We moeten in hectares durven denken.” Zijn stichting streeft naar „een doorbraak” naar grootschalige en economische interessante vormen van voedselbossen. In de komende tien jaar kan er 170.000 hectare voedselbos bijkomen, denkt Van Eck. Ter vergelijking: in Nederland is 2,2 miljoen hectare landbouwgrond.

Niet spuiten, ploegen of zaaien

Hei15, de onderneming van Lemlijn in het Limburgse Sint Geertruid is een van de ongeveer 25 boerenbedrijven die al met voedselbossen bezig zijn. Ooit werd op zijn bedrijf, drie generaties in de familie, 1 miljoen kilogram melk per jaar geproduceerd. In 2020 besloten Lemlijn en zijn vrouw Julie het over een andere boeg te gooien: natuur en landbouw moesten in al hun activiteiten veel meer geïntegreerd worden. Ze gingen verder met een combinatie van toerisme, de verhuur van ruimtes voor zakelijk gebruik en natuurinclusieve landbouw – waaronder natuurbeheer, een kleine veestapel en het voedselbos, dat 5 van hun 25 hectare beslaat. „Het idee triggerde me. Het is een mooi systeem dat allerlei problemen die spelen, ook rond stikstof, in een klap kan oplossen.”

Jonge aanplant in het voedselbos: de sleedoorn. Foto Chris Keulen

Als er iemand hartstochtelijk gelooft in het voedselbos, is het Wouter van Eck. Naast alle ecologische voordelen is het volgens hem ook economisch zeer interessant. „Het rendeert prima. Je hoeft niet te spuiten, ploegen, zaaien of mesten. De vruchtbaarheid en opbrengst nemen jaarlijks toe, dat is ook de ervaring in ons voedselbos in Ketelbroek” (Gld, red). Volgens Van Eck kan een voedselbos na vijftien tot twintig jaar wel 15.000 euro per jaar per hectare opleveren. Dat is veel meer dan een hectare snijmaïs of aardappelen opbrengt.

Waarom zijn dan niet veel meer boeren hiermee bezig? Van Eck: „We zijn de new kid on the block. Het is een innovatie die zich van buitenaf aan het bewijzen is, dit komt niet van het ministerie, uit Wageningen of de agrifood sector. Het wordt niet onderwezen, je ziet het niet bij de buren.”

Dat is ook het belang van pioniers zoals Lemlijn. „We hopen met ons project een voorbeeldfunctie te hebben waar collega’s kunnen komen kijken. Ik weet hoe moeilijk het is, want je kunt niet groen doen als je rood staat, zei ik altijd. Maar dat wil niet zeggen dat agrariërs niet weten dat ze moeten veranderen.”

Noten, bessen, appels, daslook. Het wordt een schatkist aan producten. Stefan Lemlijn voedselbosboer

Lemlijn verwacht „op een hele rendabele manier heel wat voedsel” te kunnen produceren. „Noten, gewone peren, nashipeer, de kruidenlaag, bessen, appels, daslook: het wordt een schatkist aan producten.”

Niet iedereen ziet de winstgevendheid van voedselbossen zo positief in. Een probleem is de vereiste lange adem. Het duurt zeker een jaar of zes voor zo’n bos echt gaat produceren.

Uit onderzoek van HAS Hogeschool in het zuiden van Nederland blijkt dat de terugverdientijd van voedselbossen voor een reguliere boer te lang is als producten alleen tegen groothandelsprijzen worden verkocht. Om deze tijd te verkorten, is het bijvoorbeeld nodig andere inkomsten te verwerven of direct aan consumenten of restaurants te verkopen, die meer betalen. Over het onderzoek was controverse: sommige mensen achter een bij het onderzoek betrokken voedselbos vonden de conclusies te negatief.

Jonge aanplant in het voedselbos: een wilg. Foto Chris Keulen

Vrijwilligers

Volgens lector Daan Groot, die zich aan de HAS richt op het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw, rekenen voedselbosbouwers soms bepaalde kosten niet mee. Bijvoorbeeld arbeid, omdat ze willen werken met vrijwilligers. Ook denken ze dat ze wel een hogere prijs voor hun producten kunnen krijgen. Hij pleit voor een voorzichtige benadering. „Er is heel veel interesse, ook bij boeren. Er is ook een gezonde dosis argwaan over de getallen. Hoe mooier het klinkt, hoe meer argwaan. Dus het is realistischer met een conservatieve inslag te werken.” Dat geldt vooral voor de aanloopperiode, die in totaal wel twintig jaar kan duren.

„Als het heel simpel was, liep het harder”, zegt Groot. „In de voedselboscommunity bestaat het idee dat voedselbossen zo veel te bieden hebben dat het wel uit moet kunnen. Ik denk dat ook, maar daar moeten we dan wel het nodige voor regelen.”

Een mogelijkheid om voedselbossen sneller te realiseren is de combinatie met andere activiteiten, zoals Lemlijn doet. Een andere mogelijkheid is voedselbosboeren te betalen voor zogeheten ecosysteemdiensten: bijvoorbeeld het vastleggen van koolstof, het creëren van natuur of het verminderen van stikstofuitstoot. Dat gebeurt nog maar mondjesmaat, zegt Daan Groot.

De lector ziet wel mogelijkheden voor uitbreiding van het voedselbosareaal, door bijvoorbeeld een deel van de stikstofgelden hiervoor te gebruiken. Ook Van Eck hoopt op een actievere rol van de overheid. De Tweede Kamer heeft in 2021 drie moties aangenomen waarin wordt opgeroepen tot steun aan dergelijke initiatieven; daar wordt volgens hem weinig mee gedaan. Om de ministers eraan te herinneren heeft zijn stichting onlangs een notitie naar Den Haag gestuurd. Met de uitnodiging om eens te komen kijken in een voedselbos.