Vluchtigheid is vervreemdend, maar biedt toch comfort

Demonstranten met vlaggen en stokken, auto’s op een snelweg, motorrijders die wheelies draaien. Op de olieverfschilderijen waarmee Stijn van Casteren (23) afstudeerde aan de AKI in Enschede is geweld of wrijving vaak broeiend aanwezig, locatie en achtergronden zijn altijd vaag.

Het indrukwekkendste werk Stampede, 148 bij 230 centimeter, toont in blauwige tinten een dreigende menigte met helmen en monddoeken, de voorhoede van een demonstratie. Vlaggen en stokken steken als een krans alle kanten op. „Het is een wat ouder werk, uit 2020”, vertelt Van Casteren. Hij maakte het toen hij wegens Covid en lockdowns al na 2,5 maand als uitwisselingsstudent aan de academie van Vilnius in Litouwen terug moest naar Enschede. „Ik had geen atelier meer. Ik voelde dat ik geen kant op kon. Het was ook de tijd van de betogingen in Hongkong, maar dat verdween ineens uit iedereens interesse. Bizar, want de protesten gingen door. Daarom wilde ik het nieuws opblazen met een groot schilderij, zoals de media eerder de hype hadden aangewakkerd.”

Het thema geweld hield hem al langer bezig. De isolatie door corona versterkte zijn gevoel van afstand tot de wereld. „Alsof je in een auto door een landschap rijdt waar je nooit doorheen zult lopen.” Toen hij jonger was, hielp graffiti als uitlaatklep. „Dat was een manier om het stedelijke landschap naar mijn hand te zetten. Stampede was een nieuwe stap, maar gaat minder over mijzelf of mijn relatie tot de omgeving.”

Can we please go to McDonald’s dad I’m hungry (2021, olieverf op canvas, 69,5 × 50 cm) Stijn van Casteren Thank you dad I love you you’re the best (2022, olieverf op canvas, 28,8 × 14 cm) Stijn van Casteren Untitled (2022, olieverf op canvas, 87,5 × 43,5 cm) (2022, olieverf op canvas, 87,5 × 43,5 cm) Stijn van Casteren

Als voorbeeld van een schilderij dat daar wel over gaat, noemt hij Can we please go to McDonald’s dad I’m hungry. Daarop zie je een rijdende personenauto in een verder vaag landschap. „Dat gaat over het vluchtige moment van passeren, waarop de omgeving niet tastbaar is. Het landschap is abstract, zonder diepere laag. Bij een lunch of tussenstop op reis heb je geen tijd om die gebeurtenis te verwerken. Die vluchtigheid vind ik interessant. Het is vervreemdend, maar biedt toch comfort.”

De kijker moet de emotie van een schilderij zelf invullen. „De wrijving in het werk, eenzaamheid, leegheid of melancholie, ervaart iedereen. Maar verder heeft iedereen er een eigen kijk op. Jij ziet op mijn nieuwste schilderij motorrijders die lawaaiig wheelies draaien. Iemand anders zei dat zijn zoon zichzelf er in zag met zijn vrienden ontspannen op straat. Maar het schilderij geeft geen grip.”

Hij vergelijkt het met bewakingscamera’s en Google Streetview. „Op die beelden zie je mensen in hun omgeving, maar er is geen verhaal. Wat ze aan het doen zijn is niet helder. Zo’n afstand zit ook in wat ik schilder.”

Plannen? „Komend jaar ga ik reizen, wat geld verdienen, werken aan mijn portfolio en ergens anders zijn dan hier. In Enschede ga ik wel een muurschildering maken, waar ik veel zin in heb. Het jaar daarna ga ik doorstuderen en doorwerken.”

Stijn van Casteren: stijnvancasteren.nl Examenexpositie AKI, Enschede was t/m 8 juli. Inl: akifinals.nl



Ook opgevallen in Enschede

Ina Kodrzycka schildert landschappen met duistere kolkende wolken en hier en daar een lichtpuntje in dikke klodders verf. Inl: inakodrzycka.com Cel Lotgerink biedt met sculpturen, accessoires, illustraties en zelfs een bij Amazon verkrijgbaar boek een blik in een gedetailleerd uitgewerkte fictieve wereld. Inl: junoskay.com Sterre Arentsen ziet op straat gewone dingen en gewone situaties waar ze verrassende en bijzonder gekleurde foto’s van maakt. Inl: sterrearentsen.nl