Vingegaard behoudt het geel en breidt voorsprong uit in laatste bergrit

De Deense wielrenner Jonas Vingegaard heeft in de laatste bergetappe van de Tour de France zijn gele trui met succes verdedigd. Hij won de zeventiende etappe en breidde zijn voorsprong, die voor de start donderdag ruim twee minuten bedroeg, verder uit op zijn Sloveense concurrent Tadej Pogacar. Op 4,4 kilometer van de streep moest Pogacar definitief lossen op Vingegaard, die tijdens de beklimming van de Hautacam hulp kreeg van zijn Jumbo-Visma ploeggenoot Wout van Aert. De Belg hield het tempo hoog.

Waar de verwachting was dat Pogacar tot de laatste klim zou wachten om aan te vallen, besloot de tweevoudig Tour de France-winnaar al tijdens de voorlaatste Col de Spandelles te demarreren. Keer op keer kon Vingegaard de aanvallen pareren en bleef hij in het wiel van zijn concurrent. In de afdaling ging Vingegaard bijna onderuit op het met grind bedekte asfalt. Pogacar viel kort daarop wel. De Sloveen kwam terug en moest op de afsluitende klim alsnog lossen.

Met de waarschijnlijke eindzege van Vingegaard belooft het een uitzonderlijk succesvolle Tour voor de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg te worden. Als Vingegaard inderdaad als uiteindelijke winnaar eindigt, dan betekent het de eerste eindzege van Jubmbo-Visma in de Tour de France. Daarnaast voert de geletruidrager ook het bergklassement aan. In het puntenklassement staat de Belg Wout van Aert, eveneens van Jumbo-Visma, bovenaan.

Zaterdag staat in de voorlaatste etappe een tijdrit van ruim veertig kilometer op het programma. De verwachting is dat het gat tussen Vingegaard en Pogacar te groot is om te overbruggen. Zondag eindigt de Tour de France op de Champs Elyseé in Parijs en worden de truien definitief verdeeld.

