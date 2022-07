Rusland hervat gastoevoer richting Duitsland door Nord Stream I

Rusland heeft de gastoevoer donderdag richting Duitsland via de Duits-Russische Nord Stream-gaspijplijn hervat. Dat melden internationale persbureaus. De gaspijplijn was de afgelopen tien dagen dicht voor het gebruikelijke jaarlijkse onderhoud, maar het was onzeker of er opnieuw gas door de pijplijn zou stromen: staatsgasbedrijf Gazprom liet Europese klanten eerder per brief weten niet te kunnen garanderen dat de leveringen na de werkzaamheden hervat konden worden. Het beriep zich daarbij op „uitzonderlijke” omstandigheden.

De Europese Commissie vreesde daarom dat Rusland na het onderhoud definitief zou stoppen met de gasleveringen door de Nord Stream I. Eurocommissaris Johannes Hahn zei deze week dat de Commissie zelfs uitging van de „aanname dat de gastoevoer niet meer wordt hervat”.

Gazprom verminderde de gastoevoer naar Duitsland in juni al met 60 procent. Het is niet duidelijk of de hervatte leveringen op hetzelfde niveau zullen zijn als voor het onderhoud. Toen ging het om 67 miljoen kubieke meters per dag, zo’n 40 procent van de maximale capaciteit van Nord Stream I.