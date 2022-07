Rechtbank ontslaat Van Lienden en Damme als bestuurders mondkapjesstichting

Sywert van Lienden en Bernd Damme worden ontslagen als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Dat heeft de rechtbank van Amsterdam donderdag bepaald. Het tweetal richtte volgens de rechtbank, tegen de stichtingsstatuten in, om commerciële redenen SHA-concurrent Relief Goods Alliance B.V. (RGA) op. Van Lienden en Damme mogen de komende vijf jaar ook geen bestuurder of commissaris van een stichting worden.

Damme en Camille van Gestel richtten in maart 2020 SHA op, met als doel om zonder winstoogmerk onder meer mondkapjes naar Nederland te importeren voor zorginstellingen, Van Lienden sloot zich later aan. Kort daarna richtte het drietal RGA op, waarmee zij met de overheid een mondkapjesdeal van 40 miljoen euro sloten.

Hoewel de deal met de overheid via RGA werd gesloten, hielden Van Lienden en Damme de schijn op dat de afspraak met het niet-commerciële SHA werd gemaakt. Zo hielden de drie meer dan 20 miljoen euro over aan de deal terwijl het leek alsof zij het, in de woorden van Van Lienden, „om niet” deden. De rechtbank spreekt van „conflicterende belangen”, omdat SHA geen voordeel heeft gehad bij de oprichting van een concurrent.

In april werden Van Lienden en Damme al geschorst als bestuurders van de stichting, op verzoek van het Openbaar Ministerie. Volgens justitie gebruikten de ondernemers het netwerk van de organisatie om orders binnen te halen voor hun commerciële bedrijf. Daarnaast meldde NRC afgelopen juni dat het OM Van Lienden, Damme en Van Gestel verdenkt van witwassen. Het drietal keerde zichzelf vanuit RGA miljoenen euro’s aan dividend uit. Volgens justitie gaat het hierbij om witwaspraktijken, omdat het drietal geld in handen kreeg dat mogelijk voortkwam uit een misdrijf.