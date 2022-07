Philips-zwaargewicht wordt topman Bergman Clinics

Bergman Clinics, een van de snelstgroeiende zorgorganisaties van de afgelopen jaren, weet een zwaargewicht van Philips aan zich te binden. Vanaf september geeft Arjen Radder (55) leiding aan de keten, die in Nederland zeventig locaties heeft.

Bergman Clinics (omzet 2021: 451 miljoen euro) is actief in plastische chirurgie, diagnostiek en behandelingen als ooglaseren, hernia- en knie-operaties. De onderneming is met name actief in Nederland, Scandinavië en Duitsland. Nederlandse huisartsen verwijzen 230.000 patiënten per jaar naar de klinieken.

Radder heeft ruime ervaring in de diagnostiek: hij is bij Philips verantwoordelijk voor onder meer MRI- en röntgenapparatuur. Eerder was hij topman van Philips in Scandinavië. In 2019 kocht Bergman Healthcare Clinics de Scandinavische keten Memira, met (inmiddels) zestig klinieken voor oogzorg. De Zweeds-Duitse investeringsmaatschappij Triton is meerderheidsaandeelhouder van Bergman Clinics.

MRI-apparaten zijn de afgelopen jaren sterk doorontwikkeld, waardoor diagnostische onderzoeken sneller plaatsvinden. Bergman Clinics werkt ook met (onder meer) Philips-apparatuur. Niet bekend is of die samenwerking zal worden uitgebreid met de komst van Radder.

Tot afgelopen december leidde Hans van der Heijden Bergman Clinics. Van der Heijden, die eerder hoge managementfuncties vervulde bij onder meer Procter & Gamble (persoonlijke verzorging) en GrandVision (optiek), was medeverantwoordelijk voor de recente internationale uitbreiding.

Zijn opvolger Radder studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Eind jaren negentig ging hij aan de slag bij Numico (nu Danone), op het gebied van medische voeding. Hij stapte over naar Philips, waar hij onder meer de leiding kreeg over de regio Midden-Oosten en Turkije.

Dure zorg

Ziekenhuizen staan ambivalent tegenover de opmars van zelfstandige klinieken en ketens als Bergman Clinics. Ze werken ermee samen voor ‘inhaalzorg’, om achterstanden in bepaalde behandelingen weg te werken. Tegelijk klagen ze soms ook dat ze niet kunnen concurreren met deze instellingen, die door hun sterke focus goedkoper zijn en dus aantrekkelijker voor zorgverzekeraars. Veel ziekenhuizen houden ook dure afdelingen in de lucht, zoals spoedeisende hulp of verloskunde.

De oorsprong van Bergman Clinics ligt bij plastisch chirurg Robert Bergman, die eind jaren tachtig een kliniek voor cosmetische chirurgie begon om ingrepen bereikbaar te maken voor het grote publiek. In 2006 begon Bergman Clinics met het aanbieden van verzekerde zorg die volledig wordt vergoed.