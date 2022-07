Oud-premier leidt Sri Lanka

Het Sri Lankaanse parlement heeft oud-premier Ranil Wickremesinghe woensdag aangesteld als president. Wickremesinghe was onder de vorige president, Gotabaya Rajapaksa, premier. Rajapaksa is vorige week het land ontvlucht nadat zijn ambtswoning was bestormd door antiregeringsbetogers.

Ook Wickremesinghe is bij veel kiezers niet populair: vorige week bestormden betogers ook zijn kantoor, uit onvrede over het economische beleid van de regering.

Desondanks keurde een meerderheid in het parlement zijn kandidatuur goed: Wickremesinghe kreeg 134 stemmen in het 225 zetels tellende parlement, de belangrijkste oppositiekandidaat kreeg er 82. „Ik dank het parlement voor deze eer”, reageerde de 73-jarige politicus. Wickremesinghe heeft veel politieke ervaring: voor het presidentschap was hij zes keer eerder premier van Sri Lanka.

Wickremesinghe, die president wil blijven tot de presidentverkiezingen van 2024, stelde dat het land „een moeilijke tijd tegemoet gaat”, doelend op de huidige economische malaise in Sri Lanka. Zo zijn er grote tekorten aan brandstof, voedsel en medicijnen, waartegen de afgelopen maanden vaak is gedemonstreerd.

Vorige week is Wickremesinghe al aangesteld als interim-president, nadat zijn voorganger Rajapaksa het land ontvluchtte. Rajapaksa vertrok naar Malé, de hoofdstad van de Malediven, na wekenlange protesten door antiregeringsbetogers. Ook diens broer Basil Rajapaksa, minister van Financiën, is Sri Lanka ontvlucht. (NRC)

