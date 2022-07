‘Opvangen van vluchtelingen doe je als samenleving, niet op afstand op zee’

Natuurlijk, als toeristen op een cruiseschip kunnen slapen, kunnen asielzoekers dat ook, hoor je binnen de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Maar cruiseschepen met asielzoekers voor de Nederlandse kust stationeren, zónder vaste aanlegplek in een haven, dat is wel een experiment.

Hoeveel bewegingsvrijheid hebben die vluchtelingen dan nog, of zitten ze min of meer gevangen? Hoe worden onderwijs, medische zorg en de bevoorrading geregeld? Moeten de motoren steeds blijven draaien voor energievoorziening? En waar komen die schepen dan te liggen; bij ankerplaatsen die er nu al zijn voor wachtende vrachtschepen?

Tijdelijke asielopvang op zee, omdat gemeenten geen vluchtelingen willen opnemen; het is een optie die staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) laat onderzoeken, zei hij woensdag tijdens een persbijeenkomst.

Drie cruiseschepen

Drie grote cruiseschepen (met circa 1.000 plekken per stuk) zijn besteld door de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (Mccb), die bevoegd is sinds asielopvang een nationale crisis is. Eén schip gaat naar Velsen en is per september gereed voor opvang, voor de andere twee is nog geen plek gevonden, nadat Vlissingen een schip heeft geweigerd.

We moeten harder dweilen dan de kraan stroomt Eric van der Burg staatssecretaris Asiel en Migratie

Rotterdam vangt al sinds april Oekraïnse vluchtelingen op in een cruisechip in de Merwehaven: de Volendam van de Holland America Line (HAL) met plaats voor 1.400 mensen.

Het contract is inmiddels verlengd tot medio september. Personeel van de HAL zorgt voor drie maaltijden per dag en de schoonmaak. De Oekraïners hebben de beschikking over privéhutten, de fitnessfaciliteiten, de openbare ruimtes, en internetoegang. Ze kunnen van boord wanneer ze dat willen.

Lees het artikel Er is geen snelle oplossing voor de asielcrisis

Rotterdam heeft goede ervaringen met opvang op een cruiseschip, zegt een woordvoerder van de gemeente. Maar het blijft noodopvang van tijdelijke aard. „Voor de lange termijn is het lastiger, omdat we deze mensen geen zelfstandigheid, zoals zelf koken, wassen of boodschappen doen, kunnen bieden.”

‘Nood niet opgelost’

Formeel wordt alleen nog onderzocht of asielopvang op zee juridisch en qua veiligheid mogelijk is, maar dat het een optie ís, toont hoe het kabinet worstelt met de crisis. „We moeten harder dweilen dan de kraan stroomt, maar op dit moment is het inderdaad dweilen met de kraan open”, zei staatssecretaris Van der Burg woensdag.

De 25 veiligheidsregio’s hebben de afgelopen periode 3.500 extra opvangplekken gecreëerd. Half augustus moeten er 2.000 plekken bijkomen, maar daarmee is de nood niet opgelost, zei Van der Burg.

Per oktober stoppen gemeenten bovendien hun medewerking aan de crisisnoodopvang. Dat is tenminste het ultimatum dat de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, afgelopen maandag heeft gesteld. Want vluchtelingenopvang is een taak van het Rijk, aldus Bruls. Maar Van der Burg verwacht pas begin volgend jaar een nieuwe wet te hebben, waarmee hij gemeenten kan dwingen om asielzoekers op te vangen.

Het Mccb heeft woensdag ook besloten dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meer mogelijkheden krijgt panden voor opvang aan te kopen, ook als daar nog een andere bestemming op zit. Als gemeenten dan ‘nee’ zeggen, kan minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) dit al afdwingen, zei Van der Burg. Verder gaat het ministerie van Defensie kijken of eigen locaties geschikt zijn.

Een meer structurele oplossing is snellere huisvesting van de ruim 15.000 statushouders die nu nog in azc’s wachten, en daar een derde van alle plekken bezet houden. Maar dat wil de staatssecretaris al langer en de woningnood is niet op korte termijn verholpen. Dat een gemeente als Utrecht ervoor kiest statushouders tijdelijk voorrang te geven op woningen, „gaat wel helpen”, zei Van der Burg woensdag.

‘Absurd’

Cruiseschepen voor de Nederlandse kust zijn geen oplossing, vindt Vluchtelingenwerk Nederland. „Absurd”, noemt een woordvoerder het idee. „Er is geen onderzoek voor nodig om te bedenken dat je mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld dat niet aan kunt doen. Het opvangen van vluchtelingen doe je als samenleving en niet van een afstandje op zee.”

Bovendien creëert de staatssecretaris volgens Vluchtelingenwerk zo twee categorieën vluchtelingen: die uit Oekraïne die wél bij gemeenten zijn ondergebracht en zich vrij mogen bewegen, en reguliere asielzoekers die noodgedwongen op cruiseschepen op zee geplaatst worden. „Dat is onderscheid maken op basis van nationaliteit en dat mag niet van de Grondwet.”