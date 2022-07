Met Murmu krijgt India voor het eerst een vrouwelijk stamlid als staatshoofd

Voor het eerst heeft India een vrouw uit een stam als president. Donderdag werd de 64-jarige Draupadi Murmu, kandidaat namens de BJP van premier Narendra Modi, tot die functie verkozen. Hoewel nog niet in alle deelstaten alle stemmen zijn geteld, kan de winst haar niet meer ontgaan.

Murmu komt uit de oostelijke Indiase deelstaat Odisha en behoort tot een van de zevenhonderd erkende stammen in het land, de Santhal. In India behoren 85 miljoen mensen tot een inheemse stam. De Santhal-gemeenschappen zijn vooral gevestigd in oostelijke deelstaten. In hun afgelegen, arme dorpen zijn veel problemen met gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen. Zowel Murmu’s vader als haar grootvader waren eerder traditioneel dorpshoofd in haar geboortedorp in het district Mayurbhanj. Zelf begon zij haar carrière als onderwijzers, en onderwijs bleef voor haar een politiek thema.

Ze begon in de politiek via de dorpsraad. Tussen 2015 en 2021 was zij gouverneur van de deelstaat Jharkhand, als eerste vrouwelijke stamlid met die functie. In die hoedanigheid wierp ze zich op als voorvechtster voor de stammen in de deelstaat, bijvoorbeeld toen zij een wet liet terugdraaien die hun landrechten zou beperken.

Murmu presenteerde zich in de campagne als een bescheiden persoon én als hindoe, belangrijk voor een BJP-lid. Haar vroomheid is opvallend gezien haar achtergrond: veel leden van de Indiase stammen hangen spirituele tradities aan. De overheid registreert hen als hindoe, maar daar is niet iedereen het mee eens.

Over Murmu’s opvattingen hierover werd sinds haar kandidaatstelling veel gespeculeerd. Zo ging een nep-tweet rond waarin stond dat Murmu als president van India „een hindoe-staat” zou willen maken – het bericht werd door journalisten en haar woordvoerder ontkracht.

Haar verkiezing zal de hindoe-nationalistische agenda van de regeringspartij van Narendra Modi wel goed uitkomen. In een reactie op haar kandidaatstelling, vorige maand, schreef Amit Shah, minister van Binnenlandse Zaken en BJP-prominent, op Twitter: „Dit toont de onwrikbare vastberadenheid van Modi om het welzijn van vrouwen en stammen te waarborgen.”

Voorbeeldfunctie zonder echte invloed?

Voor de regeringspartij zou Murmu's prominente positie in ieder geval kunnen zorgen voor meer steun in de deelstaten waar veel stammen zijn gevestigd. De krant Hindustan Times omschreef haar kandidatuur als poging tot het „bouwen van bruggen met de stammen” én politiek gewin in deelstaat- en landelijke verkiezingen.

In profielen die afgelopen maand van Murmu verschenen, werd de zichtbaarheid van een tribale vrouw als president als mijlpaal beschreven. Maar het is onduidelijk hoeveel zij op die positie daadwerkelijk zal kunnen betekenen voor de stammen, want de staatshoofdelijke functie in India is vooral symbolisch. Het echte beleid wordt bepaald door het kabinet onder leiding van de premier. Critici wezen er bijvoorbeeld op dat Murmu’s voorganger, Ram Nath Kovind, in zijn termijn van vijf jaar weinig heeft gedaan om de positie te verbeteren van de gemarginaliseerde Dalit-gemeenschap waaruit hij zelf voortkomt, de laagste sociale kaste.

Murmu had de Nationale Democratische Alliantie, waarin de rechtse regeringspartij verschillende andere politieke partijen heeft verenigd, achter zich. Daarmee was haar verkiezingswinst op voorhand al zo goed als zeker. Op maandag brachten leden van het Indiase hoger- en lagerhuis en de parlementariërs van de deelstaten hun stem uit in een geheime stemming. Donderdagochtend werd in Murmu’s dorp al feest gevierd vanwege haar uitverkiezing, vooruitlopend op de officiële uitslag later op de dag. Haar belangrijkste tegenstrever Yashwant Sinha was eerder verbonden aan de BJP, en is voormalig minister van Financiën en Buitenlandse Zaken. Hij werd nu als kandidaat gesteund door oppositiepartijen, en heeft Murmu gefeliciteerd met haar zege.