Melkprijs in jaar tijd bijna verdubbeld

Melkveehouder Erwin Wunnekink is er de boeken voor in gedoken. Wunnekink krijgt sinds deze maand zo’n zestig euro per honderd liter melk betaald, bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Zo’n hoge melkprijs heeft hij sinds de jaren tachtig niet gezien. Toen runde zijn schoonvader het bedrijf nog. Die kreeg in die tijd ongeveer honderd gulden voor honderd liter melk. „Dit is ongekend. Het is een gekkenhuis.”

De melkveehouder uit het Gelderse Haarlo runt een melkveebedrijf met 100 koeien op 50 hectare land en is voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij bij boerenbrancheorganisatie LTO.

De stijgende prijzen worden veroorzaakt doordat de melkproductie in Europa terugloopt, zegt Alfons Beldman, senior onderzoeker melkveehouderij, duurzaamheid en ondernemerschap aan de Wageningen Universiteit & Research (WUR). Belangrijkste reden hiervoor voor Nederland is de lagere kwaliteit van het gras dat de koeien eten. Door ongunstige weersomstandigheden (koude voorjaar en droge zomers) bevat het minder energie en eiwit. „Koeien geven hierdoor minder melk”, zegt Beldman.

Onderzoek Rabobank

De melkproductie in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar 2,3 procent gedaald ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar, volgens een onderzoek van Rabobank naar de wereldwijde zuivelmarkt. In het tweede kwartaal zet die stijging door, volgens de Rabobank. Met name „in delen van Zeeland, Limburg, het oosten van Noord-Brabant en het zuiden van Gelderland” is de afname in melkproductie groot.

Boeren profiteren niet automatisch van de stijgende melkprijs, want ook de kosten die zij zelf maken zijn de afgelopen tijd gestegen. De energiekosten – brandstof voor de trekker en andere machines op het boerenland, stroom voor de melkapparaten, de koeling en de melkrobot – schoten omhoog, zegt WUR-onderzoeker Beldman.

En doordat het eigen gras minder voedingsstoffen bevat, voeren sommige boeren hun koeien meer krachtvoer met daarin soja, granen en resten van de voedingsmiddelenindustrie zoals citrusperspulp. Maar krachtvoer is de afgelopen tijd ook duurder geworden, met name door de oorlog in Oekraïne. En de prijs van kunstmest is het afgelopen jaar verdubbeld, volgens Beldman. Bovendien, zegt melkveehouder Wunnekink, zijn boeren door de onzekerheid die de stikstofcrisis ze geeft niet zo snel geneigd hun bedrijf verder te optimaliseren en investeringen te doen.

Onkosten voor extra voer

Wunnekink hoopt dat hij een extraatje overhoudt aan de stijgende melkprijzen, maar dan moet het de komende tijd wel meer gaan regenen, zegt hij. Want als de droogte aanhoudt zal zijn maïsoogst tegenvallen, en maakt hij nog meer onkosten voor extra voer. „Dat baart me zorgen.” Normaal gesproken houdt Wunnekink zo’n 50.000 euro over als hij alle onkosten van zijn omzet aftrekt. Maar als de prijsstijging de rest van het jaar doorzet, houdt Wunnekink zo’n 20.000 euro extra over bovenop de 50.000 euro, berekende zijn bank.

Zuivelbedrijf FrieslandCampina heeft het afgelopen half jaar zijn nettowinst ruim verdubbeld tot 139 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit halfjaarcijfers die het donderdag heeft gepubliceerd. De netto-omzet ligt 1,1 miljard euro hoger dan de eerste zes maanden van 2021, 6,6 miljard euro voor de eerste helft van 2022.

De consument in de supermarkt merkt tot nu toe nog niet veel van de afnemende melkproductie, zegt Hein Schumacher, de voorzitter van FrieslandCampina, als toelichting op de halfjaarcijfers. De prijzen van zuivelproducten zijn tot nu toe amper gestegen. Het bedrijf heeft weinig prijsverhogingen naar de supermarkten doorgevoerd, omdat het bang is dat kopers door de toenemende inflatie anders de producten niet meer kopen.

Melkveehouders Erwin Wunnekink is benieuwd wat de prijsontwikkelingen voor de lange termijn betekenen. Zullen consumenten zuivelproducten mijden als de prijzen stijgen? Het lijkt Wunnekink onwaarschijnlijk. Melk zit in zoveel producten, zegt hij: „Yoghurt, toetjes, kwark, maar ook kaas op pizza’s, boter, kindervoeding en medische voeding. In heel veel producten zitten melkstoffen.”