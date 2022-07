Madrid zoekt verkoeling in het winkelcentrum

Van driehoog plenst een emmer water op een paar voorbijgangers in de Madrileense wijk Puente de Vallecas. Het groepje barst in lachen uit en zwaait naar boven. Op een hete zondagmiddag doen enkele honderden Spanjaarden mee aan een gigantisch watergevecht in het zuidoosten van de hoofdstad. Met waterpistolen, emmers water en tuinslangen gaan de inwoners elkaar te lijf. Een creatieve, geestige en vooral goedkope manier waarop de Madrilenen al veertig jaar de hitte proberen te overwinnen, met dit jaar de grootste opkomst ooit.

Het watergevecht vindt plaats in een van de armste wijken van Madrid. Nu de zomers heter worden en langer duren, is de airconditioner niet meer weg te denken uit Spaanse huishoudens. Volgens het Spaanse meteorologische instituut Aema moeten airco’s in woningen en kantoren twee keer zo hard worden gezet als normaal om de hitte te bestrijden: de warmte is veel intenser dan de Madrilenen gewend zijn.

Maar de airco is voor veel van hen onbetaalbaar geworden. De aanschaf en installatie kost al snel honderden euro’s, en daar komt het stroomverbruik nog bij. Wie de airco langer dan vier uur per dag aan heeft staan, kan een stijging van minstens 25 procent verwachten van de maandelijkse elektriciteitsrekening, waaraan een gezin met kinderen gemiddeld nu al zo’n driehonderd euro kwijt is.

De 36-jarige Carmen en haar 32-jarige buurvrouw Alisia zoeken samen met hun kinderen van 4, 5 en 7 jaar oud verkoeling in de straten van Vallecas. „Met deze extreme temperaturen moeten we een manier vinden om niet oververhit te raken. Ik ben een alleenstaande moeder en kan me geen dure tripjes naar zee veroorloven, of de airco de hele dag aanzetten”, zegt Carmen. Het watergevecht kostte de twee moeders een tientje voor de waterpistolen en flessen water om ze bij te vullen. „Een goedkoop en leuk alternatief”, lacht Alisa terwijl haar zoon haar compleet natspuit.

Emmer ijskoud water

„De hitte is ongelofelijk, dus we moeten manieren zoeken om koel te blijven”, hijgt Javi Espina terwijl hij kletsnat in zijn zwembroek en T-shirt staat. Hij heeft zojuist een emmer ijskoud water over zich heen gekregen. „De airco probeer ik alleen ’s avonds aan te zetten, om mijn slaapkamer af te koelen. Slapen is anders onmogelijk”. Hij werkt veel vanuit huis als marketingstrateeg. „Soms zet ik de airco ook tijdens het werk aan, anders kan ik me lastig concentreren. Maar sinds deze hittegolf werk ik vaak in een café waar ze goede ijskoffie hebben én een gekoelde ruimte. Dat scheelt enorm.”

Spanje en Portugal gaan al dagen gebukt onder een hittegolf, die inmiddels aan zo’n tweeduizend mensen het leven heeft gekost. Rond het middaguur zijn de meeste straten in Madrid uitgestorven. Horecagelegenheden en overdekte winkelcentra met airco daarentegen zitten vol. Vooral nu de schoolvakanties zijn begonnen. „Dat ding vreet veel energie”, vertelt Ligia Morales. Samen met haar man Diego geniet ze van haar ijsje op een bank in het overdekte winkelcentrum Plaza Río 2, waar de airco non-stop koude lucht blaast.

Ik ben jaloers op mensen die in een kantoor zitten met een airco Julio Muñoz vuilnisman in Madrid

„Op onze oude dag kan de hitte zelfs dodelijk zijn, kijk maar naar het nieuws. Er zijn al zo veel mensen dood. Maar een torenhoge elektriciteitsrekening kunnen we ons niet veroorloven, dus zoeken we zo nu en dan de verkoeling elders”, zegt Morales. „Vooral met de inflatie. Dit is dus een prima alternatief”, voegt haar man eraan toe. Het stel woont op tien minuten wandelen van het winkelcentrum. Thuis hebben ze in twee slaapkamers en de woonkamer een airco waar ze tussen de middag gebruik van maken. „De zomers worden steeds heter en gevaarlijker. We hebben met z’n allen echt een probleem”, besluit Diego.

„Dit is hel op aarde”, zucht Julio Muñoz terwijl hij bij 35 graden de prullenbakken op straat leegt in de wijk Lavapies. Hij wil zijn ronde snel afmaken, voor het écht heet wordt in Madrid. Vorige week overleed een 60-jarige collega tijdens zijn dienst door de hitte. Toen hulpverleners arriveerden, was zijn lichaamstemperatuur opgelopen tot ruim 41 graden. Eerder deze week kwamen de vakbonden met de werkgevers in de stadsreiniging overeen de middagdienst bij extreme hitte af te schaffen.

Gevoel van vrijheid

„Normaal vind ik het heerlijk om buiten te werken. Dat geeft me het gevoel van vrijheid, maar nu ben ik hartstikke jaloers op de mensen die in een kantoor zitten met een werkende airco.” Als Muñoz langs een terras loopt, maakt hij gretig gebruik van de vernevelingsinstallatie. „Het is tenminste wat.” Het zweet druppelt langs zijn gezicht. Hij duwt zijn werkkar voort naar de volgende prullenbak.

Wanneer de zon onder is, komen de Spanjaarden weer tevoorschijn. Terrasjes zitten vol en het gegil van rennende kinderen klinkt in de straten van de Spaanse hoofdstad. Hoewel het nog snikheet is, zorgt de afwezigheid van de brandende zon voor wat opluchting. Rond middernacht klinkt in de woonwijken het geronk van de airco’s van mensen die het zich kunnen veroorloven. Slaapkamers worden gekoeld. En morgen weer wat energie om de hitte door te komen.

