Limburgs vergeten watersnoodramp: tobben met een ‘collectief trauma’ en een spookgat in de dijk

Ontbrekende samenwerking, onvoldoende bestuurlijke regie en gebrekkige informatie bij Rijkswaterstaat hebben de gevolgen van de overstromingen volgens hen verergerd. Een oproep om op 16 juli 2021 een gebied bij de monding van de Geul te evacueren was overbodig. De vrees dat een dijk het zou begeven bleek ongegrond.

Vijftig gezinnen in het getroffen gebied kunnen nog altijd niet naar huis.

Een jaar nadat het water van de Geul het fraaie dijkhuis instroomde, is het interieur alleen nog maar gesloopt. Er is nog steeds niets voor in de plaats gekomen. „Ik had gehoopt dat er vandaag vijf man aan het werk zouden zijn. Er is niemand. Aannemers hebben andere klussen, of hebben corona. Je bent aan de goden overgeleverd. Het schiet niet op”, zegt Mea Verhoef uit Brommelen.

De vloer is vernield en moet worden vervangen; de voorzetwanden waar de plafonds aan hingen zijn weg; de luxe keuken is verdwenen. „De keuken is nu een heel mooie casco ruimte”, glimlacht de 67-jarige logopediste, bitter.

Bij de watersnoodramp vorig jaar in Limburg ging veruit de meeste aandacht naar het zwaar getroffen Valkenburg, waar voor ongeveer 400 miljoen euro schade werd aangericht. Dat gebeurde toen een vloed aan water uit de Geul in de nacht van 13 op 14 juli 2021 de kleine stad bereikte.

Minder aandacht kreeg de watersnood een dag later tien kilometer stroomafwaarts. Bij het dorp Bunde, dat valt onder de gemeente Meerssen, kon de Geul z’n water niet kwijt in de Maas, en stroomde een dieper gelegen kegelvormige kom van enkele kilometers lengte binnen. Het water heeft in het gebied, dat wordt begrensd door de Geul, het Julianakanaal en de heuvels van het Bunderbos, zo veel schade aangericht dat alleen al hier nog altijd ongeveer vijftig gezinnen niet terug zijn in de eigen woning.

In die kom ligt ook Brommelen, een gehucht met zestig huizen achter de dijk van het Julianakanaal, dat vorig jaar de volle laag kreeg. Logopediste Mea Verhoef woont in een container in de tuin van haar vernielde woning pal achter de dijk van het kanaal. Een groot deel van haar inventaris staat in opslag, haar waardevolle spullen liggen in het huis van haar moeder. De container is van alle gemakken voorzien, „maar als de aannemers zeggen dat mijn huis met Kerstmis, misschien, klaar is, dan wordt het al minder aantrekkelijk”, zegt ze.

Mea Verhoef heeft een schadebedrag van haar verzekeraar ontvangen, waarmee zij de kosten van herstel kan betalen. „Maar intussen zijn de bouwkosten gigantisch gestegen. Ik kom niet uit.” Tegen haar aannemers heeft ze gezegd: we bouwen tot het geld op is. „Ik heb de hypotheek moeten verhogen. En ik ben blijven werken.”

Ze heeft aan de gebeurtenissen een „klein trauma” overgehouden, vertelt ze. Niet alleen van het moment, op donderdagmiddag 15 juli om vijf uur, toen het water tot kniehoogte bij haar binnen was gestroomd en zij besloot te vertrekken. Maar ook van een dag later, toen zij het advies vernam van de Veiligheidsregio aan inwoners van Brommelen en andere dorpen in de omgeving om te vertrekken – er was mogelijk een doorbraak van de dijk langs het Julianakanaal. Pal achter haar huis. „Dat was het moment waarop ik dacht: nu is alles weg.”

Het herstel van het huis van Mea Verhoef in Brommelen schiet niet op. „Je bent aan de goden overgeleverd.” Foto Flip Franssen

Weer evacuatie

Het was de vrijdag dat ook elders in het gehucht het water, tegen de verwachtingen in, verder bleef stijgen. Dat merkte ook Sophie de Bruïne, arts in Maastricht en bewoner van een fraaie zeventiende-eeuwse hoeve. Ook haar heeft de ellende „diep geraakt”, vertelt ze. „De impact van iets wat eigenlijk niet kon gebeuren, is onwaarschijnlijk groot geweest. Het is een collectief trauma.”

Ze was een dag na de eerste evacuatie op donderdag, naar huis teruggekeerd, toen zij het water niet meer zag zakken, zoals iedereen had voorspeld, maar stijgen. „De grassprietjes in mijn tuin verdwenen weer onder water.” Haar man en uit Amsterdam overgekomen zoon besloten hun auto’s wat hogerop te zetten. Zij bleef alleen achter. Het was twaalf uur ’s middags.

Er volgde een tweede advies tot evacuatie. Het luchtalarm ging af. En van haar bezorgde dochter uit Amsterdam kreeg ze te horen dat media meldden dat de dijk van het kanaal aan het bezwijken was. „Mijn dochter raakte in paniek. Die dacht: daar gaan mijn ouders, in het water van het kanaal en van de Maas die daarachter ligt. Het water zou tot aan de tweede verdieping van het huis komen.” Haar man en zoon kwamen terug. Sophie de Bruïne: „Toen dacht ik: we gaan het bos in. We zijn door het water gegaan en daarna omhoog het bos in gaan rennen. Boven stond iedereen klaar om te helpen. We kwamen daar als vluchtelingen aan en iedereen heeft ons daar heel schattig opgevangen.”

Partij drijfhout

Ruim een jaar na de ramp is de vraag of de watersnood is verergerd door gebrekkig waterbeheer. Bewoners hebben een stichting opgericht die pleit voor „onafhankelijk onderzoek” naar de ramp, met name die rond de monding van de Geul. Voorzitter Paul Neering woont in Bunde op enkele honderden meters van de plaats waar het volgens hem mis is gegaan: waar de Geul via een aantal buizen onder het Julianakanaal door stroomt, om een kleine kilometer verderop in de Maas af te wateren.

Deze sifon, een soort vijfbaanstunnel van 75 meter lengte, was gedeeltelijk verstopt door hout en plastic. Neering: „De sifon is van Rijkswaterstaat. Die heeft er jarenlang geen onderhoud aan gepleegd. De helft van de buizen was verstopt en voor de sifon lag een partij drijfhout waar je u tegen zegt. Daar was vaak voor gewaarschuwd, maar die waarschuwingen werden door Rijkswaterstaat genegeerd.” Het gevolg was volgens hem dat het Geulwater niet onder het kanaal maar rechtsaf het gebied in stroomde, met alle gevolgen van dien: tot vier kilometer verderop, in Geulle, stroomde het water de huizen binnen.

Rijkswaterstaat weerspreekt de beschuldigingen. Twee buizen waren weliswaar verstopt; „de mate waarin de overige openingen de doorstroming ten tijde van het hoogwater verhinderden is echter hieruit niet in te schatten”. Bovendien is „niet bekend” in welke mate dit vuil aanwezig was voorafgaand aan het hoogwater, of pas tijdens en na het hoogwater de situatie heeft verergerd. „Door de hoge stroomsnelheden tijdens het hoogwater kan ook juist een deel van het sediment in de sifon weer zijn meegevoerd, waardoor de doorstroming tijdens het hoogwater verbeterde”, aldus een verklaring van Rijkswaterstaat.

Maar uit onderzoeken blijkt dat de gedeeltelijke verstopping van de sifon de overstromingen heeft verergerd.

Een andere kwestie is de volgens omwonenden „gebrekkige informatie” bij Rijkswaterstaat, waterschap Limburg en de Veiligheidsregio over de watervoerende werken. Neering: „Er was sprake van een totale onbekendheid met de lokale situatie. We moesten hier vrijdag voor de tweede keer evacueren omdat er water opborrelde uit de grond en men dacht dat water uit de Maas de kanaaldijk aan het verzwakken was.” In werkelijkheid spoot water uit een duiker, een buis onder een oprit van een brug, van een van de goten voor kwelwater langs het kanaal, zo bleek later onder meer uit een rapport van kennisinstituut Deltares.

Rijkswaterstaat stelt dat „op dat moment niet bekend was dat hier een duiker lag”, en dat om die reden een gat in de kanaaldijk niet kon worden uitgesloten. Pas na het zakken van het water werd duidelijk dat het borrelende water uit de Geul en niet uit het Julianakanaal was gekomen. Neering: „Ik heb een voormalig medewerker van Rijkswaterstaat gesproken die nog tijdens de overstroming heeft geprobeerd de crisisorganisatie daarop te wijzen. Maar de telefoon werd niet opgenomen. Als dat wel was gebeurd, was de hele evacuatie niet nodig geweest. Later kwam het excuus: de buis was nog niet gedigitaliseerd.”

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg Zuid bevestigt dat als de informatie bekend was geweest, het besluit tot evacuatie niet zou zijn genomen. „De reden was een dreigende dijkdoorbraak.”

Wat Neering zorgen baart, is dat er „geen goed waarschuwingssysteem” voor dit soort calamiteiten bestaat. Wat bij waterbeheerders volgens hem ontbreekt, is bestuurlijke regie en een veiligheidscultuur. „Er is sprake van een ligstoelhouding. Ik kom zelf uit de luchtvaart, als luchtverkeersleider. Daar blijf je vragen waar de risico’s en zwakheden van een systeem zitten. Je kunt nooit achterover leunen.”

Vernielde tuinvijver

Een ander terugkerend thema in de regio is de gebrekkige afhandeling van de schade. Het zijn vooral de verzekeraars die, weliswaar vaak na lange procedures en ingewikkelde bewijsvoering, coulant zijn geweest, en de meeste schade hebben vergoed. Maar van de toezegging van premier Mark Rutte dat er ruimhartig zou worden vergoed en dat om die reden de Wet tegemoetkoming schade bij rampen werd toegepast, is volgens velen bitter weinig terecht gekomen.

Legio zijn ook de voorbeelden die bewoners geven van incompetentie, overregulering en gebrek aan begrip voor gedupeerden. Dat loopt uiteen van een onbegrijpelijke wisseling van standpunten over de vergoeding van een vernielde tuinvijver tot de aanmaning om een caravan als tijdelijke woonvoorziening weg te halen uit een tuin van een vernielde woning, omdat alleen voor een portacabin een vergunning wordt verleend. De verhalen bevestigen de conclusie van de Nationale Ombudsman, dat de overheid de hoge verwachtingen die zij wekte na de watersnood niet heeft waargemaakt. De overheid heeft zich „niet betrouwbaar” getoond en heeft „niet behoorlijk gehandeld”, aldus een brief aan minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD). „Volgens veel getroffenen is er geen sprake van ruimhartige vergoedingen en wordt er onvoldoende gekeken naar persoonlijke situaties”, aldus de ombudsman, die wijst op het verschil met de verzekeraars. „Daarnaast ontbreekt het in de schade-afhandeling aan snelheid en duidelijkheid.”

Een jaar na de overstromingen werd in Geulle een zwerfkei als herdenkingsmonument onthuld. Foto Flip Franssen

Een schrijnend voorbeeld is het verhaal van Saskia Jansma, moeder van drie kinderen en sinds enkele jaren weduwe. Ze woont in Geulle, enkele kilometers voorbij Brommelen. Sinds de ramp „kampeert” ze in een tijdelijke unit in de tuin van haar vier jaar oude houten huis dat na de overstroming moest worden gesloopt. „Ik wil een huis op een terp bouwen. Mijn verzekering betaalt. Maar de gemeente weigert een zogenoemd dwingend advies af te geven voor het hoger bouwen, uit angst voor precedentwerking.” Inmiddels probeert ze via de provincie haar gelijk te halen. „De wethouder heeft me willen afkopen met een gift uit het nationaal rampenfonds. Maar dat wil ik niet. Ik wil mijn recht.”

Ze is niet naar de gemeentelijke herdenking van de ramp geweest. „Uit protest.” Maar ondanks alle ellende heeft ze voldoende energie om de strijd met de instanties aan te gaan. „Voor alles is een oplossing. Het is bijna leuk. Geef mij maar een project. Ik houd van actie. Emoties komen later wel.” Huilen doet ze niet. „Als ik weer een huis heb, ga ik huilen. Van geluk.”