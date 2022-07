KLM-reizigers die op Schiphol overstappen moeten koffers achterlaten of omboeken

Reizigers van KLM die naar een bestemming in Europa vliegen met een overstap op Schiphol, kunnen deze donderdag uitsluitend handbagage meenemen. Als ze meer koffers willen meenemen, krijgen ze de mogelijkheid hun vlucht om te boeken en via een andere bestemming te gaan. Anders moeten ze de koffers achterlaten. Dat laat een woordvoerder van KLM donderdag weten. Het gaat volgens haar uitsluitend om reizigers die op Schiphol moeten overstappen onderweg naar een andere Europese bestemming.

De oorzaak hiervoor is een technische storing in het bagagesysteem die woensdagochtend is ontstaan. Daardoor bleven „duizenden” koffers op Schiphol achter. Woensdag kregen de reizigers die dit overkomt een oproep om alleen handbagage mee te nemen. Een woordvoerder van de luchthaven stelt dat de malheur inmiddels is verholpen. Door alleen handbagage te accepteren, wil KLM ruimte overhouden in de vliegtuigen om de achtergebleven koffers alsnog op de juiste bestemming te krijgen.

Een KLM-woordvoerder beklemtoont dat de storing een technische oorzaak heeft. Ze ontkent dat die te maken heeft met de personeelstekorten op de bagageafdeling, een probleem waar Schiphol al maanden mee te maken heeft. Om die reden moeten reizigers op Schiphol lang in de rij staan voor hun vlucht. Ook moesten reisorganisaties de afgelopen maanden geregeld vluchten omboeken of schrappen.