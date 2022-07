KINK wint zaak om FM-vergunningen

Het kabinet mag de lopende FM-vergunningen van radiozenders niet langer verlengen. Dat heeft de Rotterdamse rechter bepaald in een zaak die zender KINK aanspande tegen het ministerie van Economische Zaken. Andere zenders moeten ook een kans krijgen om uit te zenden op schaarse FM-frequenties.

Radiozender KINK die zelf geen FM-frequentie heeft, ging in beroep tegen het besluit om de huidige vergunningen per 1 september opnieuw met drie jaar te verlengen. De uitspraak betekent dat de vergunningen van FM-frequenties alsnog per veiling verdeeld worden, waardoor zowel gevestigde zenders als nieuwkomers gelijke kansen krijgen.

Het kabinet verleende de vergunningen oorspronkelijk in 2003 en verlengde ze al twee keer eerder, in 2011 en 2017. Toen wilde de Tweede Kamer de veiling uitstellen omdat die zou kunnen leiden tot banenverlies en stilstand in de digitalisering van de radio. Normaal worden de FM-frequenties om de zes jaar geveild onder radiozenders. Volgens de wet mogen schaarse vergunningen alleen verlengd worden als dit het algemeen maatschappelijk, cultureel of economisch belang dient.

Het ministerie kwam in 2021 met een nieuwe noodverlenging wegens de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de advertentie-inkomsten. Dit argument verviel toen de advertentiemarkt zich snel herstelde. De markt van radioreclame haalde in de eerste helft van 2021 een recordomzet van ruim honderd miljoen euro.

De huidige vergunninghouders moesten aan de overheid een forse bedrag betalen voor het behoud van hun FM-frequenties. Eerder hekelden Talpa en DPG de flink gestegen kosten. Laatstgenoemde zei liever een nieuwe verdeling van de vergunningen te willen.

Omdat de oorspronkelijke veilingdatum van 1 september 2022 praktisch niet haalbaar is, moet het ministerie van de rechter de frequenties voor september 2023 verdeeld hebben. Tot die tijd komt er een echte noodverlenging.