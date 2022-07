Kabinet versoepelt regels rond onterechte uitkeringen

Het kabinet gaat voortaan soepeler om met mogelijk onterecht verkregen uitkeringen. Volgens nieuw aangekondigde regels hoeven ontvangers van de AOW, WW of bijstand de uitkeringen na vijf jaar niet meer terug te betalen als deze te hoog of onterecht waren uitgekeerd, terwijl de termijn voorheen twintig jaar was. Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) en Carola Schouten (Armoedebeleid, ChristenUnie) willen uitgaan van vertrouwen: ze hanteren het uitgangspunt „dat de meeste mensen het goede willen doen”, zo schreven ze maandag aan de Tweede Kamer.

‘De last beter verdelen’

Het nieuwe beleid leidt ertoe dat instanties bij overtredingen niet direct beboeten, maar ook eerst voor een waarschuwing kunnen kiezen. Over het huidige uitkeringsregime schrijven de ministers dat de burger „voor een langere periode moet kunnen aantonen recht te hebben op een uitkering”. Ze willen die last „nu beter verdelen tussen overheid en burger”. Daarom komen de eerste vijf jaar van een te hoog uitgekeerde bijstand voortaan „voor rekening en risico van de overheid”.

Van Gennip en Schouten constateren dat binnen de huidige regels mensen „soms een overtreding begaan omdat ze niet bij machte zijn iets anders te doen”. Als voorbeeld noemen ze een te laat doorgegeven verandering in de gezinssamenstelling door bijvoorbeeld een overlijden. Bij zo’n situatie moeten de instanties voortaan uitgaan van „de aanname dat iemand geen moedwillig misbruik maakt” van een uitkering.

Pas bij aanwijzingen voor een bewuste overtreding moeten de instanties dit verder onderzoeken. Het moet volgens de ministers immers mogelijk blijven „daadwerkelijk misbruik effectief te bestrijden en sanctioneren”.

Ook kondigen Van Gennip en Schouten een aanpassing in het schuldenbeleid aan. Uitkeringsinstanties UWV en SVB kunnen voortaan geen beroep meer doen op materieel vermogen als een huis of auto „bij geldschulden die kleiner zijn dan 36 maal de aflossingscapaciteit”. Het kabinet wil werken aan een beleid waarbij een betalingsregeling „eindig is”, zodat mensen aan het einde van hun schuld „met een schone lei kunnen beginnen”.