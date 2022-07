Is Duitsland overgevoelig voor anti-semitisme?

„Stop censorship” staat op een rode kartonnen tank op de bodem van een oud zwembad in Kassel, een kunstwerk van collectief Taring Padi dat bezoekers uitnodigt erop te schrijven. „Free Documenta”, schreef een andere bezoeker. Elders schreef iemand „Red Documenta van de kunstbarbaren”.

Met „barbaren” wordt gedoeld op de vele Duitse opiniemakers en bestuurders die zich druk maakten over twee antisemitische karikaturen op een banner van het Indonesische kunstenaarscollectief Taring Padi. Na publieke druk werd het werk People’s Justice (2002) een paar dagen na de opening van de Documenta verwijderd. Het werk van Taring Padi hing op het centrale veld van de tentoonstelling, nu staat daar alleen nog het raamwerk waarop het doek was gespannen. In het kielzog van het kunstwerk vertrok afgelopen weekend ook Documenta-directeur Sabine Schormann. Vlak daarvoor had de bekendste kunstenaar op deze Documenta-editie, Hito Steyerl, haar werk teruggetrokken. Voor de tentoonstellingsruimte van Steyerl bungelt nu een afzetlint met een bordje ‘gesloten’ eraan. De Documenta, met de Biënnale van Venetië het invloedrijkste kunstevenement ter wereld, bevindt zich daarmee in de „zwaarste crisis in haar geschiedenis”, aldus de Süddeutsche Zeitung. De opgave voor de nieuwe directeur is om de tentoonstelling de resterende twee maanden open en overeind te houden, klinkt het.

Overdreven

Internationale critici vinden de ophef overdreven. „Beschuldigingen dat een beeld antisemitisch zou zijn, verpestten de stemming op een gedurfd festival van experimenten”, oordeelde The New York Times. „Documenta censureert kunstwerk”, kopte NRC. De Australische kunstenaar Richard Bell, ook op de Documenta vertegenwoordigd, noemde de gang van zaken in NRC „geen antisemitisme, maar islamofobie.”

Maar in Duitsland is de context, om voor de hand liggende reden, anders. Het verwijderde doek van Taring Padi is elders al meermaals tentoongesteld, nooit is er aanstoot aan genomen. Tijdens een panelgesprek eind juni zei de Israëlische historicus Meron Mendel daarover: „De Duitse context kan niet buiten beschouwing worden gelaten, al vinden sommigen die Duitse context al te lokaal of zelfs provinciaals.”

Mendel (1976) is hoofd van het Educatiecentrum Anne Frank in Frankfurt. Nadat het doek van Taring Padi was verwijderd, vroeg Documenta-directeur hem als adviseur voor het bevorderen van de dialoog en om met de andere kunstenaars te onderzoeken of meer werken misschien uitleg behoefden. Maar volgens Mendel wilde Schormann die dialoog niet écht. „En ik wilde niet als vijgenblad dienen”, aldus Mendel aan de telefoon. Na twee weken bedankte hij voor de rol. Daarop trok ook Hito Steyerl zich terug, met het verwijt dat de organisatie geen inclusief debat over de tentoonstelling mogelijk maakte.

Beeldenstorm

Is er inderdaad sprake van censuur, van een oververhitte Duitse beeldenstorm ten koste van de artistieke vrijheid van de kunstenaars die zich, volgens een statement van de Documenta-leiding, verdacht gemaakt voelen vanwege „hun herkomst, huidskleur, religie of seksuele oriëntatie”?

Een gerenommeerde Duitse jurist oordeelde in de Sueddeutsche Zeitung dat de karikaturen op het doek People’s Justice kunnen worden gezien als aanzet tot haat en discriminatie. Ter vergelijking nam hij een ander werk op de Documenta, Guernica Gaza, onder de loep. Daarin wordt het nazi-bombardement op Guernica vergeleken met de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Dat kan als kwetsend worden ervaren, aldus de jurist, maar is een politiek statement en valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Ook voor Mendel is er een belangrijk verschil tussen kritiek op Israëls politiek en antisemitisme. Mendel ziet dat verschil zelfs tussen de beide karikaturen op het gewraakte werk van Taring Padi. De ene is een figuur in uniform met een varkenskop, een helm van de ‘Mossad’, de Israëlische inlichtingendienst, en om zijn hals een davidster. De andere figuur is een karikatuur met bloeddoorlopen ogen, een prominente neus, peies (traditionele slaaplokken, red.) en een hoed met SS-runen. „Die tweede heeft geen betrekking op Israël. Het is een klassiek antisemitisch beeld zoals we kennen uit de Middeleeuwen en de nazitijd.”

Context

Onlangs oordeelde een rechter dat een antisemitisch middeleeuws reliëf op de kerk van Maarten Luther in Wittenberg mocht blijven, in combinatie met het informatiebordje eronder. Op het 13de-eeuwse reliëf zijn drie als joods gestereotypeerde figuren te zien die aan de staart en de spenen van een varken trekken. De rechter noemde de zogenaamde ‘Judensau’ „in steen gebeiteld antisemitisme”, maar oordeelde dat het door het informatiebord een tijdsdocument wordt. „Het is nogal een verschil of een dergelijk beeld nu als kunst wordt gepresenteerd of dat het middeleeuws erfgoed is”, aldus Mendel.

De context doet er dus toe. Bij de Duitse context hoort ook dat een brede meerderheid maar moeizaam een houding vindt tegenover kritiek op de politiek in Israël. In 2008 noemde Angela Merkel in de Knesset de veiligheid van Israël van nationaal (Duits) belang, wat ook kanselier Olaf Scholz (SPD) recentelijk onderschreef. Toen mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch vorig jaar Israël van een beleid van „apartheid” beschuldigde, nam de Duitse tak van HRW op een berichtje op de website schielijk afstand van die internationale categorisering. En in Duitsland geldt de boycot-beweging BDS als „antisemitisch”, en worden diegenen die ermee sympathiseren al snel dito bestempeld.

In een bijdrage in tijdschrift Der Spiegel noemt ook schrijfster Eva Menasse het debat in Duitsland oververhit. We moeten ons druk maken over antisemitische aanslagen door Duitse neonazi’s, zoals die op de synagoge in Halle in 2019, aldus Menasse – niet over wandkleden uit Indonesië.

„Natuurlijk zijn Duitse rechts-extremisten een groter probleem dan kunstenaars uit Indonesië”, beaamt Mendel. „Maar mogen die kunstenaars dan antisemitische karikaturen verspreiden en extremisten niet?”

Hoezeer rechts-extremisme een bedreiging is, wordt impliciet duidelijk in Kassel. Een nieuwe locatie op de Documenta 15 is een brug over de Fulda, onlangs gebouwd. Vanaf de brug zijn twee kunstwerken goed te zien. De brug heet naar Walter Lübcke, de politicus die in 2019 door een rechts-extremist werd vermoord omdat hij het Duitse vluchtelingenbeleid verdedigde.