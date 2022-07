‘Op mijn zesde mocht ik op dansles van mijn ouders bij dansschool De Klerk. Eigenlijk moest ik acht jaar zijn maar mijn vader werkte als ober in de avonduren en had tegen de eigenaar gezegd: ‘Dat jochie van mij, die wil zo graag.’ Tot mijn zestiende heb ik er gedanst. De meeste jongens uit mijn klas zaten op voetbal, maar daar trok ik me niets van aan. En mijn ouders ook niet: die lieten me heel vrij.

„Ik kom uit een liefdevol arbeidersgezin waarin normen en waarden belangrijk waren. Ik ben enigst kind. We woonden in Rotterdam, in de zomermaanden waren we op de camping in Brabant. Mijn vader werkte voor Unilever, in het magazijn en in de postkamer. Mijn moeder was thuis. Altijd als ik uit school kwam, was ze er met thee en een mariakaakje. Vaak was mijn oma er ook.

„Al heel jong was ik gek op Nederlandstalige muziek. Mijn ouders hielden meer van Cliff Richard en Elvis Presley. Mijn opa en oma luisterden naar Johnny Jordaan en de Zangeres Zonder Naam. Ik was vaak bij hen en dan zong ik samen met mijn oma. Ik besloot toen om artiest te worden. Die droom heb ik nooit opgegeven.

Van mijn ouders moest ik ook een ander vak leren. Ik ging naar de mavo en deed daarna mbo handel en internationale handel. Via mijn stage kwam ik bij HEMA terecht. Eerst als verkoopmedewerker, daarna assistentbedrijfsleider.

„Intussen deed ik mee aan playbackshows. Toen ik zeventien was, won ik een playbackshow op de camping met een bandparodie. Weet je wat dat is? Dan plak je allerlei stukjes uit verschillende liedjes aan elkaar, op zo’n manier dat het heel grappig wordt. En dan playback je die zelfgemaakte compilatie.

„Mensen entertainen geeft me een kick. Wie die mensen zijn, maakt me niet uit. Ik treed net zo lief op voor groep acht als voor bejaarden. Ik kwam met mijn bandparodie als pauzeact terecht op een talentenjacht in een studiocafé. Ik vroeg of ik een liedje mocht zingen. Dat mocht. Het werd: ‘’t Kleine Café aan de Haven’. Toen ik klaar was, werd ik op mijn schouder getikt. Wie denk je? Annie de Reuver! In die tijd een bekende zangscout. ‘Wat wil je bereiken in het vak’, vroeg ze. ‘Artiest worden’, antwoordde ik. ‘Je moet nog veel leren’, zei ze. ‘Maar je hebt wel een uniek talent. Als je serieus bent, wil ik je coachen.’”

„Vijf jaar heb ik met haar gewerkt. In haar voorprogramma’s zong ik een paar liedjes, zo kreeg ik podiumervaring. Na een jaar, ik was achttien, vond ze het tijd om een singletje op te nemen. Dat gebeurde in de Telstar-studio’s in Weert van Johnny Hoes, de koning van de smartlap. Ik werd gedraaid in Hilversum. Stukje bij beetje werd ik bekender. Ook het aantal optredens nam toe. Internet speelde geen rol, YouTube bestond niet. Je moest het hebben van mond-tot-mondreclame.

Toen mijn dochtertje één jaar was, werd ik verliefd op een man

„Met volle overtuiging trouwde ik op mijn 25ste. We kregen een dochtertje – nu een prachtige vrouw van negentien. Toen ik trouwde, wist ik al een paar jaar dat ik óók gevoelens voor mannen kon hebben. Ik ben een mensenmens. Ik ben daar tegenover mijn vrouw altijd eerlijk over geweest. Verder wist niemand het. Toen mijn dochtertje een jaar was, werd ik stapelverliefd op een man.

Toen moest ik wel eerlijk vertellen hoe het zat. Mijn ouders hebben wel even een traantje gelaten. Voor de buitenwereld was ons gezinnetje perfect. En ze hadden een heel goede relatie met mijn schoonouders. Voor hen kwam de scheiding uit de lucht vallen. Die nieuwe relatie was overigens geen pretje. Dus na een jaar ging ik bij hem weg. Daarna heb ik even bij mijn ouders gewoond.

‘Toen ik weer een eigen huisje vond, dacht ik: voor mij de komende jaren geen relatie. Drie maanden later ontmoette ik mijn huidige man Ronald. Het voelde vanaf het eerste moment goed. Inmiddels zijn we zestien jaar samen, waarvan veertien getrouwd.

„Ronald werkt als manager logistiek voor Aldi, hij heeft een veel zakelijker, commerciëlere blik dan ik. Dat was ook gunstig voor mijn carrière.

Toen ik dertig was besloten we samen dat ik mijn andere werk zou opzeggen, ik ging me volledig op de muziek richten. Ik ging van tachtig naar tweehonderd optredens per jaar. Ronald is de stuwende kracht. Niet dat hij vaak naar optredens komt, maar hij denkt mee. Hij weet hoe je moet promoten. Hij is kritisch en objectief.

„En toen kwam corona. Na drie lege zaterdagavonden vloog ik tegen de muur op. Tot ik werd gevraagd om te zingen op een verjaardagsfeestje, kleinschalig en op afstand. Van het een kwam het ander: zo heb ik nog íéts kunnen doen: buiten voor een seniorenflat zingen en iedereen in de raamopening luisteren. Je wordt creatief. Maar het waren zware jaren.

„Het is nu enorm druk. Iedereen wil feestjes inhalen. Regelmatig heb ik twee optredens op een dag. Ik vind het prima. Hoe meer hoe beter.”

