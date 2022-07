Hoe het brein van meesteroplichter Helmut Kiener functioneert

Heel veel kon EenVandaag woensdagavond niet toevoegen aan het nieuws uit De Telegraaf van die ochtend: De koning verleende quizmaster Frank Masmeijer gratie. Het laatste deel van zijn celstraf van negen jaar hoeft hij niet meer uit te zitten. Maar waaróm hij gratie kreeg (in feite een besluit van de minister), weet EenVandaag net zo min als alle anderen. Dus blijft het bij een docent strafrecht en criminologie – Wiene van Hattum van de Rijksuniversiteit Groningen – die uitlegt dat gratie tamelijk uitzonderlijk is en dat de reden per geval verschilt. Ze is te fatsoenlijk om er op los te speculeren. Jammer, dan doe ik het even. Misschien is Masmeijer ziek, mentaal of fysiek, of is hij overtuigend tot inkeer gekomen. Fascinerend blijft het. Die brave NCRV-presentator die meer dan 460 kilo cocaïne de grens over helpt smokkelen. Wat heeft zich in dat grote hoofd afgespeeld?

Schedel gelicht

Laat dat nou de vraag zijn waarop al drie woensdagen lang antwoord wordt gezocht, in de KRO-NCRV documentaireserie In het brein van de bedrieger. Wat maakt dat een oplichter oplichten kan? Is het een gave, zit er ergens een weeffoutje, hebben ze een extra zintuig? Zes meesteroplichters – allen man – worden door een team experts een aantal dagen onderworpen aan tests en ondervragingen. Vrijwillig. Woensdagavond werd Helmut Kieners schedel gelicht. Hij pleegde de grootste hedgefondsfraude in de Duitse geschiedenis. Barclays Bank stortte 220 miljoen dollar in zijn fonds – daar kwam niks van terug. Nog eens vijfduizend privé-investeerders vertrouwden hem samen 141 miljoen dollar toe – ook dat verdween. Hij kreeg een celstraf van tien jaar en acht maanden, die hij uitzat. Hij wel.

De drie onderzoekers – een forensisch psycholoog, een gedragsonderzoeker en een neurowetenschapper – onthalen hem nog net niet als een held. Wat een hoop geld had hij bij elkaar geharkt, wát een fraude, en wat heeft hij daar veel mensen mee gedupeerd. Helmut Kiener zit er gevleid bij te lachen.

De wetenschappers laten hem testjes doen op de computer, om te zien hoeveel risico’s hij bereid is te nemen. Ze bekijken zijn lichaamstaal. Hij zit gedurende de gesprekken met zijn benen wijd – teken van dominantie. Alleen „alfamannetjes” nemen meer ruimte in dan hun lichaam groot is. Ze vragen naar zijn jeugd. Zijn moeder had een kruidenierszaak, zijn vader was timmerman. En ja, thuis timmerde hij er ook op los en dan was het zaak, zegt Kiener, niet te huilen, want dan sloeg hij nog harder. Zijn zusje omschrijft hem als een verlegen, onhandig jongetje dat, inderdaad, met regelmaat onterecht klappen kreeg.

Verhullende lach

Een gewelddadige vader met een snuifje katholicisme geeft de onderzoekers inzicht in wat Kiener wellicht het zetje gaf een netwerk van leugens en valse beloftes op te bouwen. Op het hoogtepunt zat er 2,7 miljard in zijn fonds. Hij had een huis in Florida van 23 miljoen dollar en een eigen privéjet die verder kon vliegen dan die van Donald Trump. En toen kwam de kredietcrisis van 2008. Zijn fonds was niks meer waard. Hij had faillissement aan kunnen vragen, moeten vragen. Maar dat deed hij niet. Want wie zwak is, leerde hij, krijgt klappen. Het grote „cooking the books" begon. Rommelen met cijfers en getallen. Kijk naar zijn gezicht als hij erover vertelt. Hij glimlacht. Geen échte lach, zegt de gedragswetenschapper, maar een „verhullende lach”. Een die vertrouwen opwekt.

Deze man, met de uitstraling van een economiedocent op een middelbare school, die kan toch zo slecht niet zijn? Duizenden mensen vertrouwende hem hun geld toe. Vooral artsen, zegt hij. „Die hebben het te druk om op hun geld te letten.” Zelf vermoedde hij dat een hersenafwijking hem een slechterik maakte. Een ziekte. Helaas voor hem stellen de wetenschappers vast dat zijn brein volkomen normaal functioneert. Toch teleurstellend.