Gunstig energielabel telt steeds zwaarder voor koophuis

Stel dat je met allerlei verduurzamingsingrepen het energielabel van je huis opvijzelt, bijvoorbeeld van een G-label naar een C-label. Daarmee wordt het op de koopwoningmarkt gemiddeld 35.000 euro meer waard, terwijl dat tot begin dit jaar nog gemiddeld 25.000 euro was. Dat becijferde Brainbay, de datadochter van makelaarsvereniging NVM. De verklaring voor het toenemende verschil tussen goed geïsoleerde en verouderde woningen is duidelijk: de scherpe stijging van de energieprijzen.

Taant nu ook de belangstelling voor de vaak tochtige jarendertigwoningen? Je zou het wel verwachten als je naar de NVM-cijfers kijkt. Daarin houdt de waardeontwikkeling gelijke tred met het label. Zo brengt een woning met een C-label op dit moment gemiddeld 7,9 procent meer op dan een woning met een G-label, terwijl een A-label 13,3 procent meer oplevert.

Maar voor deze berekening zijn wel woningen tegen elkaar afgezet die vergelijkbaar zijn, onder meer naar bouwperiode en locatie. Daarmee is het NVM-overzicht vooral handig als je wilt weten hoeveel meer je huis waard wordt als je investeert in verduurzaming.

Iets meer inzicht in de interesse van kopers voor oudere huizen biedt een recent onderzoek van PriceHubble, een van origine Zwitsers bureau dat vastgoeddata analyseert. De onderzoekers gooiden alle verkochte Nederlandse woningen op een hoop en brachten vervolgens per energielabel de vierkantemeterprijzen in kaart. Daaruit komt naar voren dat jarendertighuizen nog steeds een behoorlijke premie krijgen op de koopmarkt. De meeste ervan hebben namelijk een F- of G-label en zijn tóch meer waard dan veel woningen waaraan een hoger energielabel hangt. Dat scheelt ongeveer 3 procent tegenover woningen met een E- of D-label (veelal uit de jaren vijftig), en zelfs ruim 8 procent bij een C-label.

Foto David van Dam

Eerste bewoners

Waarschijnlijk komt dat doordat het merendeel van de woningen uit de C-categorie uit de niet erg gewilde jaren zestig en zeventig stamt, vermoedt Gerard van Tilburg, directeur Nederland van PriceHubble. „Bovendien worden deze huizen vaak nog door de eerste bewoners verkocht en moet er veel aan gebeuren, zoals asbest verwijderen.”

De vraag is of huizenkopers bij die fijne jarendertighuizen een oogje blijven toeknijpen. Volgens de Tilburgse hoogleraar vastgoedeconomie Dirk Brounen gaat het energielabel de komende tijd alleen maar zwaarder wegen bij de beslissing. Dat verwacht hij ook voor de populaire categorieën huizen. „Er komt wat meer verstand bij het biedingsproces kijken, nu de hypotheekrente en de energieprijzen stijgen. Je kunt wel verliefd zijn op een jarendertighuis, maar ik merk dat mensen steeds meer gaan vinden van een F-label.”

Nu de concurrentie onder kopers afneemt, komt het besef dat het niet alleen om maandelijkse hypotheeklasten gaat, maar dat energielasten ook meetellen Carola de Groot Rabobank

Ook de voorzichtige afkoeling van de woningmarkt speelt mee, volgens huizenmarkteconoom Carola de Groot van de Rabobank. „Tot nu toe zie je dat ook in de grote steden het effect van het energielabel kleiner is, doordat de spanning op de woningmarkt erdoorheen fietste. Je was allang blij dat je een huis had gevonden. Nu de concurrentie onder kopers wat afneemt, komt het besef dat het niet alleen om de maandelijkse hypotheeklasten gaat, maar dat de energielasten voor een nieuw huis ook sterk meetellen.”

Wie een oud huis koopt met een laag energielabel, moet aan de bak – en daar heeft niet iedereen zin in. Het wordt op termijn zelfs verplicht, voorziet Dirk Brounen. „In het najaar van 2021 is een notitie uit Brussel uitgelekt over verplichte maximale grenzen aan het energieverbruik van een koopwoning. Die verplichting kómt er, daarvan ben ik overtuigd. Woningcorporaties mogen vanaf 2030 alleen nog maar woningen met een D-label of hoger verhuren, dat is een voorbode.”

Een jarendertighuis isoleren is vaak ingewikkelder en duurder dan wat nieuwere huizen, zegt Suzanne Hoogers van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Zo hebben woningen vanaf 1920 wel spouwmuren, maar bedraagt de open ruimte soms minder dan 4 centimeter. Dat is voor het meeste isolatiemateriaal te smal. Bij een tussenwoning valt dat volgens Hoogers nog te compenseren met isolatieglas, vloer- en dakisolatie. Maar bij een twee-onder-een-kapwoning of een vrijstaand huis zou je dan met voorzetwanden in de weer moeten. Voor vloerisolatie is bovendien een toegankelijke kruipruimte nodig, met een hoogte van minimaal 35 centimeter, en die ontbreekt soms. Verder zijn jarendertigwoningen met metalen kozijnen ongeschikt voor hoogwaardig isolerend glas, dat te dik is. Speciaal vacuümglas is een alternatief, maar dat is volgens Hoogers een stuk duurder. Als de woning valt onder beschermd dorps- of stadsgezicht ben je aan allerlei regels gebonden, en kan de plaatsing van zonnepanelen of een warmtepomp lastig worden, net als vervanging van kozijnen of isolatie van buitenmuren.

Foto David van Dam

Voorschieten

Zijn deze ingrepen wél mogelijk, dan zijn er volgens duurzaamheidsexpert Maarten Eeke van der Veen van belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) nog een paar uitdagingen. Zo kun je een overheidssubsidie voor verduurzamingsmaatregelen krijgen, maar die mag je pas aanvragen nadat de klus is geklaard. Van der Veen: „Je moet de hele investering dus voorschieten. Daar loopt een grote groep mensen op stuk, merken wij.”

Ander praktisch probleem dat Van der Veen noemt: de schaarste aan aannemers, bouwers, installateurs én bouwmaterialen. „Als je nu aan een warmtepomp denkt, ben je eigenlijk al te laat voor het stookseizoen.”

Voor hoogleraar Brounen, die met zijn vrouw een verhuizing overweegt, zijn het allemaal redenen uit te zien naar een woning met een wat hoger energielabel. Zijn eigen jarenzestigwoning krikte hij de afgelopen jaren met zonnepanelen en isolatie van spouwmuren en dak op naar een C-label. „Ik zou nu echt niet meer terug willen naar F.”