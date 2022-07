Koning Willem Alexander bij de gratie Gods koning der Nederlanden enz. enz. heeft gratie verleend aan Frank Masmeijer. Die was door het Hof van Beroep te Antwerpen (België) bij vonnis van 27 juni 2019 wegens overtreding van de Opiumwet veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaren. Om meerdere redenen betreft het een opmerkelijke gratieverlening. Maar de onvrede bij de politie hierover is misplaatst.

Gratieverlening is vermindering, verandering of kwijtschelding van een door de rechter opgelegde straf.

Gerard Spong is advocaat in Amsterdam.

Bij Masmeijer zou het om een gevangenisstrafrestant van 1,5 jaar gaan. Opmerkelijk is allereerst dat gratie is verleend ter zake van een vonnis in een vreemde staat (België) opgelegd. In ons land is met toepassing van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) deze straf omgezet tot een Nederlands strafvonnis.

Ook opmerkelijk is dat het kennelijk gaat om een gratieverzoek van zijn vriendin, waarvan zijn advocaten geen weet hadden. Onbekend is dan ook op welke gronden gratie is verzocht en verleend. Doorgaans betreffen het persoonlijke omstandigheden die de straffende rechter niet heeft kunnen kennen.

Zware sancties

Naderhand na het vonnis voorgevallen ziekte, dood of omstandigheden die tot een aanzienlijk lagere bestraffing zouden hebben geleid vormen, vaak gratiegronden. Het betreffen namelijk gronden die geen processuele herziening volgens de wet opleveren.

Opvallend is verder dat het een gratieverlening betreft van een strafvonnis in een drugszaak. Terecht dat dit niet in de weg heeft gestaan aan een gratieverlening. Want aan kruimeldieven wordt geen gratie verleend. En het gratie-instituut is juist in het leven geroepen om bij zware sancties, zoals een jarenlange gevangenisstraf, in te grijpen. Als aan een moordenaar gratie wordt verleend, dan moet dat voor drugshandelaren ook mogelijk zijn. Daarom is die verontwaardiging van de politie over deze gratieverlening dus misplaatst.

Het recht van gratie wordt overigens door de Belgen omschreven als ‘genade’. Van belang is te weten dat dit zogeheten prerogatief van de Kroon aan ministeriële verantwoordelijkheid is onderworpen. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) zal dus deze gratiebeslissing tegenover de Tweede Kamer moeten verantwoorden. Over de grenzen van die verantwoordelijkheid is men het niet altijd eens. Dat bleek met name uit de debatten destijds over ‘de drie van Breda’, Duitse oorlogsmisdadigers die in 1972 gegratieerd werden.

Minister Franc Weerwind zal deze gratiebeslissing in de Tweede Kamer moeten verantwoorden

Ook de tot levenslang veroordeelde Cevdet Y., de man die in 1983 zes mensen doodschoot in het Delftse café ’t Koetsiertje, heeft na hevige tegenstand van de toenmalige minister van rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) en na ingrijpen van de rechter, in 2021 gratie gekregen. Dat was trouwens een nogal klunzige en hypocriete vertoning van Dekker. Die weigerde tot driemaal toe een rechterlijke uitspraak behoorlijk na te leven. Eerst nadat hij voor de vierde keer door de rechter op de vingers was getikt, plengde Dekker krokodillentranen met de opmerking dat we nu eenmaal leven in een rechtsstaat waarin we ons moeten houden aan rechterlijke uitspraken en dat hij dan ook bij gevolg niets anders kon doen dan uitvoering geven aan deze vierde rechterlijke uitspraak.

Pikante en pijnlijke correctie

De gratieverlening van Masmeijer is verder bijzonder, omdat daarmee de klemmende gevolgen van de nieuwe wettelijke regeling terzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling (v.i.) worden gecorrigeerd of zo men wil, gecompenseerd. Per 1 juli 2021 verviel de oude regeling op grond waarvan na het uitzitten van twee derde van de straf voorwaardelijke invrijheidsstelling in beginsel mogelijk werd. Voor Masmeijer zou dat toen na zes jaar het geval zijn. In de nieuwe regeling werd de tweederdetermijn echter afgeschaft en vervangen door een maximale voorwaardelijke invrijheidsstelling van twee jaar.

Aan kruimeldieven wordt geen gratie verleend

Voor Masmeijer zou die nieuwe voorwaardelijke invrijheidsstelling dan eerst na zeven jaar mogelijk zijn. Dat scheelt een dik jaar, nu het omzettingsvonnis van oktober 2021 dateert. In zoverre behelst zijn gratieverlening een pikante en pijnlijke correctie van het door de vorige minister van Rechtsbescherming ingevoerd systeem. Of dit bij de gratieverlening heeft meegespeeld, is evenwel vooralsnog in nevelen gehuld. Wellicht dat dit na vragen van Kamerleden duidelijk wordt.

Een zodanige correctie is overigens geen nouveauté. Via gratie worden soms onaanvaardbare verschillen ‘rechtgetrokken’ om grote rechtsongelijkheid te vermijden. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd in verband daarmee door gezaghebbende juristen gratie voor politieke delinquenten bepleit. „In plaats van bijltjesdag”, aldus de vermaarde hoogleraar staatsrecht A.D. Belinfante.

Voorwaardelijk

Men kan gratie verder ook zien als het completeren van het recht. In de Gratiewet is immers bepaald dat gratie onder meer kan worden verleend indien aannemelijk is geworden dat met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing of de voortzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid wordt gediend. Dit completeringskarakter vindt met name zijn basis in het voorschrift dat de minister van Justitie dan wel Rechtsbescherming alvorens te beschikken, advies inwint bij het gerecht dat de straf heeft opgelegd.

Er moet nog worden opgemerkt dat aan Masmeijer voorwaardelijk gratie is verleend. Als voorwaarde geldt dat hij binnen de bij de uitvoering van het gratiebesluit te stellen termijn geen strafbaar feit zal begaan. De Gratiewet bevat een vrij uitvoerige regeling van de voorwaardelijke gratie. De voorwaarden dienen het gedrag van de veroordeelde te betreffen en mogen diens vrijheid om zijn godsdienst of levensovertuiging te belijden niet beperken. De voorwaarden zijn van kracht voor een proeftijd van ten hoogste twee jaren.

De aan Masmeijer opgelegde algemene voorwaarde is, zoveel is duidelijk, vanwege de algemeenheid verraderlijk van aard. Een bagateldelict zal hem in dit kader niet fataal worden. Maar het aanwezig hebben van een snuif of wat niet voor eigen gebruik bestemde wiet dan wel het witwassen in de vastgoedbranche kan hem lelijk opbreken. Want dan slaat de Koning of de minister wederom bij de gratie Gods onverbiddelijk toe. Met hem valt immers niet te sollen.