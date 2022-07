Gigantische boete voor de ‘Chinese Uber’ Didi: ruim 1 miljard dollar

De Chinese taxi-app Didi Chuxing heeft een boete opgelegd gekregen van ruim 1,1 miljard dollar (1,08 miljard euro). Volgens de Chinese digitale toezichthouder heeft het bedrijf veiligheidswetten op datagebied geschonden.

Didi, de ‘Chinese Uber’, wordt onder meer beschuldigd van het illegaal verzamelen van persoonsgegevens. Wat het bedrijf precíés verkeerd heeft gedaan, wil toezichthouder CAC niet toelichten. In een reactie aan de Financial Times laat de instantie weten dat de „illegale activiteiten” van het bedrijf een „serieuze bedreiging” vormden voor de veiligheid van Chinese „sleutelinfrastructuur en -data”. De boete (8 miljard yuan) bedraagt tegen de 5 procent van de jaaromzet van het taxibedrijf.

Zo komt een onstuimig jaar voor de taxi-app tot een voorlopig einde. Vorig jaar juni werd Didi met veel enthousiasme ontvangen op de beurs in New York. Het bedrijf haalde er zo’n 4,4 miljard dollar op. Een blockbuster-beursgang. Maar de euforische stemming bleef niet lang: vrijwel meteen kondigde de Chinese digitale toezichthouder aan een onderzoek te starten, dat nu tot de miljardenboete heeft geleid. Hij legde Didi ook direct een verbod op: het mocht de taxi-app niet langer aan nieuwe gebruikers aanbieden, Chinese appstores moesten de app uit hun aanbod verwijderen. Dat veroorzaakte een grote financiële klap.

Ook de beurskoers van Didi daalde fors. Uiteindelijk besloot de taxi-app eind vorig jaar, onder druk van de Chinese autoriteiten, helemaal van de Amerikaanse beurs te vertrekken.

Techmacht

De Chinese autoriteiten richtten hun pijlen de afgelopen jaren steeds vaker op grote techbedrijven. Beijing probeert de controle te houden over de grote hoeveelheid data die de bedrijven verzamelen.

Het wil bijvoorbeeld niet dat de grote techbedrijven (en hun bergen aan data) zomaar in het buitenland naar de beurs gaan. De vrees bestaat dat ze dan gedwongen worden inzicht te geven in die gegevens. Bij Didi zijn dat niet alleen data van gebruikers, maar ook kaarten van China.

In wat ook wel een crackdown op Chinese techbedrijven wordt genoemd, werd de beursgang van de fintech-tak van internetgigant Alibaba, ANT, in 2020 ook al afgeblazen. Topman Jack Ma was een paar maanden onvindbaar. Ook techbedrijven Full Truck Alliance, een soort Uber voor vrachtvervoer, en Zhipin.com, een vacature-app, werden door de CAC onderzocht. Alibaba kreeg daarnaast, net als maaltijdbezorger Meituan, een miljardenboete opgelegd van de Chinese mededingingsautoriteit.

Twee topmensen van Didi hebben nu ook een boete gekregen, van 1 miljoen yuan (145.000 euro) per stuk.