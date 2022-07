Fout bij beëdiging rechters, onderzoek naar geldigheid 1.100 uitspraken

Door een fout bij het beëdigen van raadsheren, rechters die hoger beroepszaken behandelen, moeten mogelijk 1.100 uitspraken bij het gerechtshof Den Bosch opnieuw worden beoordeeld. Zeker zestien raadsheren en veertien plaatsvervangend raadsheren werden sinds 2003 verkeerd beëdigd volgens het gerechtshof, waardoor nu onzeker is of hun oordeel wel rechtsgeldig kan blijven. Procureur-generaal Edwin Bleichrodt vraagt de Hoge Raad te beslissen wat er met de zaken moet gebeuren. De president van het Hof, Gerard Tangenberg, zegt dat er “voor procespartijen, slachtoffers, en nabestaanden tijdelijk onzekerheid kan ontstaan over de geldigheid van de uitspraak„. Waarvoor hij excuses aanbiedt.

Bij een beëdiging leest de voorzitter een tekst voor, waarop de raadsheer-in-spé moet verklaren zich hieraan te zullen houden. Begin deze maand merkte een aanwezige tijdens de beëdiging van een raadsheer op dat de verkeerde tekst werd voorgelezen, vertelt een woordvoerder van het gerechtshof Den Bosch. Wie dat was, kan ze niet zeggen. Niet de ambtseed voor rechters en raadsheren, maar die voor overige medewerkers van het hof werd gebruikt. Uit onderzoek bleek vervolgens dat dit zeker in dertig gevallen is misgegaan, en dat de eerste keer in 2003 was. Behalve dat de twee beëdigingsteksten erg op elkaar lijken, is het volgens de woordvoerder moeilijk te verklaren hoe dit heeft kunnen gebeuren.

De procureur-generaal deed een vordering tot cassatie in het belang der wet; een procedure die alleen in uitzonderlijke gevallen wordt toegepast, meestal als er wetsuitleg in een specifieke situatie nodig is. De Hoge Raad moet nu beslissen welke gevolgen de blunder heeft voor de uitspraken die door de verkeerd beëdigde raadsheren zijn gedaan. Het gaat om vierhonderd strafzaken en zo’n zevenhonderd belastingzaken. De Hoge Raad gaat de kwestie half september behandelen. Momenteel informeert het gerechtshof de partijen bij wie de uitspraak mogelijk opnieuw gedaan moet worden. Zestien raadsheren zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De anderen mogen geen uitspraken meer doen tot zij ook de juiste eed hebben afgelegd.

Om te voorkomen dat het gerechtshof dezelfde fout nog een keer begaat, is de beëdigingsprocedure aangepast. Vanaf nu wordt niet één, maar twee keer gecontroleerd of de voorzitter de juiste tekst voor zich heeft. Het verschil tussen de tekst voor rechters en overige medewerkers van het hof blijft klein, maar is er wel degelijk. Bijvoorbeeld, voor medewerkers: „Ik zweer dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen”. Voor rechters: „Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten zal onderhouden en nakomen.”