Jules Deelder krijgt een plein in Rotterdam. Midden in het Oude Westen, vlak bij zijn voormalige woonhuis en stamkroeg. In 2024, vijf jaar na het overlijden van de dichter, zal het volledig heringerichte J.A. Deelderplein worden onthuld, zo las ik in de krant.

Mijn gedachten gingen meteen naar een desolaat, groezelig tochtgat op het Oosterdokseiland in Amsterdam. Dit is de straat waarmee de hoofdstad haar grootste literaire zoon uit de twintigste eeuw eert: Willem Frederik Hermans. Tweehonderd meter deerniswekkendheid, zo’n plek waar je even ongezien de lege wikkels van de Burger King uit je autoraampje kiepert. Het enige wat herinnert aan de schrijver van Nooit meer slapen en De donkere kamer van Damocles is een lullige raamschildering van oversized boekenruggen.

Oké, je zou nog kunnen zeggen: W.F. Hermans en Amsterdam hadden een moeizame verhouding. Hij vertrok op zijn dertigste om nooit meer terug te keren, en gaf in zijn latere werk regelmatig af op zijn geboortestad. Die verklaarde hem in 1986 tot persona non grata, vanwege een bezoek aan Zuid-Afrika, waar toen nog het apartheidsregime zetelde.

Toch vrees ik dat de W.F. Hermansstraat symptomatisch is voor hoe Amsterdam omgaat met haar literaire zonen en dochters. Laten we ze even nalopen. Gerard Reve: geen straat, alleen een brug in de Rivierenbuurt. (En een gedenkteken in Amsterdam-West, dat onvindbaar en compleet verwaarloosd is.) Harry Mulisch: helemaal niets. Multatuli: ooit een weg, maar die moest wijken voor de Ring A10 West. Annie M.G. Schmidt, ’s lands beste kinderboekenschrijver ooit, en Simon Carmiggelt, ongeëvenaard chroniqueur van Amsterdam? De twee overgebleven tochtgaten naast de W.F. Hermansstraat.

Deze behandeling is geen probleem van Amsterdam alleen. We houden in Nederland nu eenmaal niet van literaire grootheden. Alle lof voor Rotterdam dat ze Deelder een plein geven, maar ik ben bang dat hij dat meer te danken heeft aan zijn status als Rotterdams icoon dan aan zijn gedichten.

De openbare ruimte weerspiegelt de nationale identiteit. Nederlanders zijn een volk van kooplieden die geen snars geven om kunst (tenzij je ermee kunt pronken) of om boeken (tenzij er vaste en vlottende activa in staan). Als we dat nog niet wisten, werd het wel duidelijk tijdens de coronapandemie. Bij iedere lockdown was cultuur de sluitpost. Musea gingen als eerste dicht en als laatste open, muziekpodia kregen de middelvinger en wie graag naar de film wilde, zette thuis maar een dvd’tje op.

Laten we toch de moed erin houden. Amsterdam heeft nu een buitenkans om zich te revancheren voor de W.F. Hermansstraat. Begin deze maand overleed Remco Campert, volbloed Amsterdammer, literator met een imposant oeuvre en een naam die gemaakt lijkt voor de openbare ruimte. Hup, snel een Remco Campertallee!

Thijs Niemantsverdriet vervangt op deze plek Petra de Koning

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven