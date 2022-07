Een game waarin je alle facetten van het kat-zijn kan omarmen

Een viertal poezen speelt in de ruïnes van een mensenstad. Met hun ranke lijfjes persen ze zich overal tussen. Ze spinnen, ze rennen, ze geven elkaar kopjes. Dan slaat het noodlot toe: een lief roodharig katje is achterop geraakt, probeert zich met een grote sprong weer bij de groep te voegen, maar haalt het niet. Haar val brengt haar kilometers diep onder de aarde, waar alleen nog robots bestaan.

Games die zich richten op onze kattenliefde zijn niet nieuw, maar de eerste trailers van Stray vielen onmiddellijk op: dat schattige poesje, dat vervaarlijke metaal, de zwoele neonkleuren van die ondergrondse stad. Qua sfeer weet deze game vrijwel altijd de juiste snaar te raken. De vervallen robotstad doet denken aan cyberpunkfilms als Blade Runner, terwijl onze kattige held een vlaag van natuur én schattige huiselijkheid als contrast levert.

Leukst is Stray wanneer je het kat-zijn in alle facetten kan omarmen. Bijna elke fles, emmer of stapel papieren is van dak, tafel of boekenplank te gooien. Tapijten zijn er om kapot te krabben, zakken om je kop in te steken, kussens om op te slapen. Er is zelfs een speciale miauw-knop. Met het grootste plezier wurm je je katachtig slim de gekste plekken in.

Wanneer de game je deze vaardigheden laat gebruiken om puzzels op te lossen of vijanden te ontwijken (de kat verstopt zich graag in een lege doos), komen gameplay en concept fantastisch samen. Je krabt bijvoorbeeld een gordijn open, of rent over een toetsenbord om een computer op te starten. Sowieso is het al een plezier om er naar te kijken: er is duidelijk veel moeite gestopt in het nabootsen van de soms sierlijke, soms aandoenlijk onhandige bewegingen die bij het dier horen.

Toch weer mens

Jammer genoeg durft maker Blue-Twelve Studio er niet vol voor te gaan. Al vroeg ontmoet je een klein robotje, dat de kat bijstaat: deze robot vertaalt wat anderen tegen de kat zeggen, beheert je inventaris van gevonden spullen en kan soms zelfs vijanden doodmaken. Opeens voel je je toch weer een beetje mens. Had de studio nog een slag gemaakt, iets meer als een kat gedacht, dan was dit de perfecte sci-fi-kattensimulator geweest.

Toch blijft het bijzonder om vanuit dit perspectief door een stad heen te klimmen en klauteren. Stray is bovendien een vrij kort spel en loopt niet over van activiteiten - de makers besteden hun aandacht liever zoveel mogelijk aan de details.

Deze details staan lang niet altijd in dienst van één of ander direct doel. Zo zijn veel robots er vooral om de ervaring in te kleuren: ze bieden je een blik op deze vreemde samenleving met haar eigen beslommeringen. Stray draait uiteindelijk niet zozeer om het dóen, maar om de ervaring van het kat-zijn in een wereld die niet voor katten bedoeld is. Je hebt er alleen maar baat bij om in een hoekje te gaan liggen spinnen.