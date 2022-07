Duitse zwembadbezitters mogen water deze winter niet verwarmen om gas te besparen

De Duitse regering heeft donderdag maatregelen aangekondigd waarmee het verbruik van gas in de winter beperkt moet worden. De maatregelen zijn een reactie op de onderbroken gastoevoer vanuit Rusland. De Europese Unie is bang dat Rusland deze gastoevoer helemaal afsluit en wil dat lidstaten zich voorbereiden.

Eén van de maatregelen treft de selecte groep van Duitsers met verwarmde privézwembaden. Zij mogen deze baden deze winter niet meer met gas verwarmen. De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck ging niet in op hoe dit gecontroleerd gaat worden. „Ik denk niet dat de politie alle zwembadeigenaren gaat opzoeken om te kijken hoe warm het zwembad is”, zei hij. Verder moeten Duitsers hun warmtepompen vervangen als deze niet meer goed werken. Ook kondigde de regering aan dat gangen in openbare gebouwen niet langer met gas verwarmd mogen worden, en dat bruinkool weer gebruikt gaat worden om energie op te wekken.

Ruim een kwart van het totale energieverbruik in Duitsland is afkomstig uit aardgas. Voorheen werd ruim de helft van dit gas uit Rusland gehaald, maar sinds de oorlog in Oekraïne is deze invoer drastisch afgenomen naar circa 25 procent. Russisch gas wordt in Duitsland gebruikt om particuliere woningen te verwarmen, waardoor een totale stopzetting van de invoer deze winter drastische gevolgen zou kunnen hebben.

Gasbesparing

Vorige week liet het Russische staatsbedrijf Gazprom aan Europese klanten weten geen garanties meer te kunnen geven rondom gasleveringen, iets wat Europa zag als een voorbode voor een mogelijke totale stopzetting van de gastoevoer. Donderdag werd de gastoevoer vanuit Rusland via de Nord Stream 1-pijpleiding hervat, maar volgens persbureau Reuters gebeurt dat op slechts 40 procent van de totale capaciteit.

Woensdag presenteerde de Europese Commissie enkele plannen om gastekorten deze winter te voorkomen. „Hoe sneller we handelen, hoe meer we besparen, hoe zekerder we in de winter zijn”, zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van die plannen. Onderdeel van de plannen is een gasbesparingsdoel van 15 procent voor alle lidstaten, iets wat niet bij alle lidstaten om goedkeuring kon rekenen.