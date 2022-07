Dieren werden zo’n 233 miljoen jaar geleden warmbloedig

De vroege voorouders van zoogdieren werden warmbloedig aan het einde van het Trias, rond de 233 miljoen jaar geleden. Dat vermoedt een internationaal team van paleobiologen op basis van onderzoek aan het fossiele binnenoor van 56 uitgestorven ‘oerzoogdiersoorten’. De ontwikkeling verliep abrupt, en zorgde voor een stijging in lichaamstemperatuur van bijna 10 graden Celsius, schrijven ze deze week in Nature.

Warmbloedigheid oftewel endothermie zorgt er in moderne zoogdieren en vogels voor dat ze een vrijwel constante lichaamstemperatuur hebben, die – afhankelijk van de soort – tussen de 31 en 45 graden Celsius ligt. Koudbloedige diergroepen, zoals insecten en reptielen, hebben de zon nodig om op te warmen, en dat bepaalt in sterke mate hun leefwijze.

Juist endothermie heeft eraan bijgedragen dat zoogdieren en vogels tegenwoordig ‘ecologisch dominant’ zijn, schrijven de onderzoekers. Omdat ze sneller en verder kunnen bewegen en actiever zijn, kunnen ze meer niches innemen. Maar over het moment waarop de warmbloedigheid ontstond, bestaat veel discussie. Met hun huidige analyse van fossiele binnenoren menen de paleobiologen het antwoord in handen te hebben: tot het late Trias waren alle verre voorlopers van zoogdieren – in tegenstelling tot wat vaak vermoed wordt – nog koudbloedig. Pas daarna, tijdens een periode van grote klimatologische instabiliteit en afkoeling, volgde een snelle omslag.

Evenwichtsorgaan

Het binnenoor herbergt het evenwichtsorgaan. Het is een labyrint dat onder meer bestaat uit halfcirkelvormige kanalen: buisjes die draaibewegingen registreren en zijn gevuld met endolymfe, een kaliumrijke vloeistof.

Stijgende lichaamstemperaturen, zo schrijven de auteurs, zouden de stroperigheid van die endolymfe hebben verminderd en dat zou volgens hen zijn samengegaan met een veranderende morfologie van het binnenoor. Wijzigingen in de labyrintvorm en de vorm van de kanaaltjes zorgden ervoor dat de minder stroperige vloeistof tóch enigszins vertraagde. Prettiger voor de dieren, die anders door de klotsende endolymfe een verstoord evenwichtsgevoel zouden krijgen.

De paleobiologen onderzochten hun vermoeden door 3D-weergaven te maken van het binnenoor van zowel uitgestorven als nog levende soorten, en de labyrinten met elkaar te vergelijken. Zodoende zagen ze dat de structuur rond 233 miljoen jaar geleden inderdaad veranderde: de kanaaltjes werden bijvoorbeeld significant smaller.

Met behulp van computermodellen berekenden ze dat de lichaamstemperatuur van de vroege zoogdierachtigen rond dezelfde tijd toenam van pakweg 24 tot 29°C (vergelijkbaar met hedendaagse koudbloedige dieren zoals schildpadden) naar pakweg 31 tot 34°C. Nog steeds redelijk laag voor endotherme dieren, maar wel vergelijkbaar met de lichaamstemperatuur van vogelbekdieren.

Overigens was warmbloedigheid niet de enige aanpassing aan het onstabielere klimaat aan het einde van het Trias, schrijven de onderzoekers. Rond dezelfde tijd of mogelijk later, tijdens het Jura, hadden sommige oerzoogdieren vermoedelijk een isolerende vacht ontwikkeld. Die isolerende vacht leidde tot betere thermoregulatie en droeg zo mogelijk zelfs bij aan de ontwikkeling van endothermie.