Deze filosoof weet zijn wanhoop zo speels te verwoorden dat je ervan opkikkert

Soms kan een inleiding je op het verkeerde been zetten, zoals die van Peter Sloterdijk bij het boek Bekentenissen & banvloeken van de Roemeense denker Emil Cioran. In deze tekst van Sloterdijk wordt op de breedsprakige manier die we van hem kennen relatief weinig gezegd, terwijl in de beknopte en scherp geformuleerde fragmenten van Cioran, die daarop volgen, juist veel gezegd wordt. Toegegeven, ook het werk van Cioran kan zo nu en dan cryptisch zijn, maar je hebt tenminste niet de indruk dat hij een rookgordijn opwerpt om een magere inhoud te verhullen.

Waar de inleiding van Sloterdijk voornamelijk op neerkomt, is het idee dat Cioran geen navolgers heeft gehad omdat zijn denken niet slechts een theoretische exercitie was (zoals bij de meeste filosofen), maar uit een uiterst persoonlijke positie voortkwam. Sloterdijk benoemt die positie als een ‘vertwijfelende negativiteit die zich terugtrekt in een onoverdraagbare, bodemloze en onnavolgbare ballingschap’. Je zou het eenvoudiger kunnen zeggen: Cioran was een radicale pessimist die in zijn vijftien gepubliceerde boeken (waarvan Bekentenissen & banvloeken de laatste is, verschenen in 1987) blijft hameren op één idee: dat het leven zinloos is. Alle zaken die de mensheid bezighouden, ontmaskert hij als illusies die hoogstens tijdelijk kunnen afleiden van het grote niets. Ciorans werk bevat zo’n unieke mengeling van misantropie, wanhoop en scepticisme dat het vanzelfsprekend is dat hij nooit school heeft gemaakt. Niettemin heeft hij met zijn boeken lezers gevonden en zelfs liefhebbers (en dat zijn vast niet alleen mensen die levensmoe zijn).

Vrolijke wanhoop

Het sombere karakter van Emil Cioran (1911-1995) wordt vaak in verband gebracht met zijn geboortegrond: hij werd namelijk in Roemenië geboren, in ‘een streek waar mislukken een plicht was’, zoals hij schrijft. Het Roemeense karakter definieerde hij eens als ‘vrolijke wanhoop’. Cioran vestigde zich eind jaren dertig in Parijs en nam zich voor om voortaan alleen nog in het Frans te publiceren, wat hem na jaren hard werken ook lukte. Welbeschouwd is het een fenomenale prestatie dat hij erin slaagde om in een vreemde taal werk van zo’n grote literaire kwaliteit te schrijven. Gelukkig werd hij trouwens ook niet in Parijs, maar die stad noemde hij wel ‘de enige plek waar het goed wanhopen is’.

Cioran noemde zijn woonplaats Parijs ‘de enige plek waar het goed wanhopen is’

Het paradoxale van Cioran is dat hij zijn wanhoop soms zo speels en spottend verwoordt dat je er als lezer van opkikkert. Zo vertelt hij over een Chinese wijze die stelde dat een honderdjarige die terugblikt op zijn leven slechts een enkel uur van geluk kan aanwijzen. En dan schrijft hij: ‘Aangezien iedereen overdrijft, waarom zouden de wijzen daarop dan een uitzondering vormen?’ Het is voorstelbaar dat Cioran zelf ook plezier beleefde aan het bedenken van zo’n punchline. In ieder geval geeft hij toe dat hij ‘na het krabbelen van een bladzijde of zelfs maar een regel altijd zin krijgt om te fluiten’, wat zijn afgrondelijke pessimisme weer enigszins relativeert.

Emil Cioran in Parijs, ca. 1950. Foto Corbis via Getty Images

Wankel fundament

Wat Ciorans gebrek aan navolgers betreft: die heeft vast ook te maken met het feit dat hij niet argumenteert, maar poneert (zoals Ger Groot opmerkt in zijn essay over Cioran in Vier ongemakkelijke filosofen, 2003). In zijn werk volgt het ene stellige aforisme op het andere, zonder veel toelichting of samenhang; welke filosoof zou op zo’n wankel fundament verder kunnen bouwen? Bovendien vertegenwoordigen veel van zijn aforismen in hun absoluutheid een soort eindpunt van het denken, bijvoorbeeld als hij schrijft ‘Ieder leven is het verhaal van een teloorgang’ of ‘Het zekerste middel om niet op slag je verstand te verliezen: je herinneren dat alles onwerkelijk is, en zal blijven…’ Wat zou je aan zulke uitspraken nog kunnen toevoegen?

Misschien dringt de vraag zich op wat je eraan hebt om een boek te lezen van een man die categorisch alles afwijst waar mensen in geloven. Een man ook die alleen nog soelaas vindt in de verveling, het lijden en het nietsdoen omdat in die toestanden de lucide blik mogelijk wordt waarmee hij door de dagelijkse schijn heenkijkt: ‘Om het wezenlijke in te zien, mag je geen enkel vak uitoefenen. Alleen de hele dag gestrekt liggen, en zuchten…’

Slechts weinigen voelen zich aangetrokken tot zo’n mate van onthechting en nog minder mensen kunnen zich zo’n luxe permitteren. Als Ciorans ideeën al nut zouden moeten hebben, dan zit dat nut in de tegenstem die erin te horen valt, het heftig nee-zeggen tegen een waanzinnige wereld. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Cioran een tegengif biedt tegen het dolgedraaide streven naar meer, beter en verder dat de mensheid in de greep houdt. Een tegengif dat de lezer het beste in kleine doses tot zich kan nemen, als hij of zij niet ziek wil worden.

Lees ook: deze bespreking van het verzameld werk van Emil Cioran



Emil Cioran: Bekentenissen en banvloeken. Vert. Peter Huijzer en Jan Sietsma. Noordboek, 144 blz. € 19,90 Bekentenissen en banvloeken. Vert. Peter Huijzer en Jan Sietsma. Noordboek, 144 blz. € 19,90 ●●●●●