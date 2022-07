Het woord cancelcultuur viel niet, deze keer. Wel werd er sorry gezegd. De excuses waren er voor het metershoge kunstwerk People’s Justice van het Indonesische kunstcollectief Taring Padi, dat te zien was op het vijfjaarlijkse kunstevenement Documenta in Kassel. Op het gewraakte kunstwerk was de macht afgebeeld in karikaturen van politici, militairen, politie en bankiers: samen vormden ze een karikaturale blik op de machten die het Soeharto-regime hadden gesteund. Tussen die karikaturen zaten twee uitgesproken antisemitische afbeeldingen: een Israëlische soldaat met varkenskop en het woord ‘mossad’, en een man met rattentanden die ‘SS’ op zijn hoed had staan. Het twintig jaar oude werk is gemaakt door een collectief, en dus bood ook het collectief de excuses aan in Die Zeit. Een woordvoerder gaf daarbij context: „Antisemitisme is in Indonesië geen groot thema, we wisten nauwelijks wat het was. Dat we erop gewezen zijn en leren wat antisemitisme is, is voor ons een leerproces. We hadden gevoeliger en voorzichtiger moeten zijn.”

Maar de excuses, het verwijderen en de verklaring over het ontstaan, waren niet genoeg om de rust te doen wederkeren. Bondskanselier Olaf Scholz liet weten Documenta te mijden en op opiniepagina’s vroeg men zich af hoe het mogelijk was dat deze afbeeldingen de tentoonstelling hadden gehaald en of het hele kunstevenement niet gesloten moest worden. Aan de roep om het aftreden van de directeur werd afgelopen weekend gehoor gegeven: Sabine Schormann vertrok nadat de raad van commissarissen People’s Justice „duidelijk grensoverschrijdend” had genoemd, en verklaarde dat de nalatigheid van de directeur de kunstmanifestatie „aanzienlijke schade heeft berokkend”.

Dat laatste is waar, maar misschien niet op de manier die de raad bedoelt. Documenta, een van de grootste kunstmanifestaties ter wereld, werd in 1955 opgericht door de kunstenaar Arnold Bode vanuit de gedachte dat de dialoog tussen landen via kunst op gang gebracht kon worden. Kassel, toen gelegen aan de grens van Oost-Duitsland, was de geschikte plek om artistieke vrijheid, kunst en politiek te mengen vanuit de behoefte aan dialoog tussen westerse landen. Een dialoog beoogde deze editie ook, maar voor het eerst stond de westerse blik niet centraal. Deze Documenta draaide om het zuidelijke perspectief.

De dialoog is nu mislukt. Het is geen toeval dat People’s Justice juist in Duitsland op weerstand stuit – het werk is op biënnales in China en Australië te zien geweest zonder daar een rimpeling te veroorzaken. Tegelijkertijd: antisemitisme is antisemitisme, ook al is het klein afgebeeld. Maar kan je kunstenaars uit een deel van de wereld erop afrekenen dat jouw waarden en beeldtaal ze onbekend zijn?

Niet alleen déze Documenta-editie is schade toegebracht: de kans dat de volgende directeur risico’s durft te nemen met kunst die zich niet aan westerse waarden conformeert, lijkt nu klein. Dat de Indonesische groep van het Documenta-terrein een collectieve ‘speeltuin’ en een praatgroep wilde maken, was geen conceptueel gebaar maar een daadwerkelijke poging om het Westen iets te leren (bijvoorbeeld dat niet elk kunstwerk heilig is) – en om iets ván het Westen te leren. Die dialoog is nu de nek omgedraaid, en daarmee ook het oorspronkelijke ideaal van Documenta. Het is te hopen dat de volgende keer dialoog niet weer alleen conceptueel aanwezig zal zijn en dat niet wederom westerse waarden door westerse kunstenaars worden bevraagd.