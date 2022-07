De Zweedse koningin Christina voelde zich in veel opzichten een man

Wanneer je al struikelt over het eerste woord in de titel, kan het boek zelf dan nog iets zijn? Frans Godfroy schreef over de spectaculaire bekering van de Zweedse koningin Christina tot het katholieke geloof onder de titel Passage naar Rome, kennelijk met de bedoeling dat we hier een echo van E.M. Fosters Passage to India in zullen horen. Een wat ongelukkig anglicisme op een boek dat ook nog eens een wazig en asgrauw omslag heeft.

Schijn bedriegt. Passage naar Rome is een mooie en kleurige reconstructie van een van de grootste causes célèbres uit de zeventiende eeuw. Alles draait om koningsdochter Christina die al jong soeverein vorst wordt van Zweden, dat juist een periode van enorme expansie achter de rug heeft. Ze is nog maar enkele maanden koningin over het door en door lutherse Zweden, of ze begint al hardop na te denken over troonsafstand. Waarom? Waarschijnlijk omdat ze sympathie begint te ontwikkelen voor het katholicisme. Er gaan dan nog enkele jaren overheen voor ze het ferme besluit neemt zich te bekeren en Zweden te verlaten. Overgaan naar het katholieke geloof kan voor haar maar in één stad: Rome. In het diepste geheim wordt de reis in Stockholm voorbereid; alleen enkele vertrouwelingen zijn op de hoogte van haar bedoelingen, onder wie opvallend veel Spaanse jezuïeten. Eerste reisdoel is Brussel, waar ze in het diepste geheim haar katholieke geloofsbelijdenis aflegt. In Innsbruck doet ze dat nog eens, maar nu in een volle kerk. Vanaf dat moment is haar bekering een publiek feit. In heel Europa wordt erover gesproken. Haar verdere reis naar de Eeuwige Stad in het najaar van 1655 werd één grote politiek-religieuze demonstratie. Mars op Rome, zo had Godfroys boek ook kunnen heten.

Formaliteit

De definitieve bekering twee dagen voor Kerst 1655 in de Sint-Pieter in Rome is dan nog maar een formaliteit. Maar voor rooms Europa is het een glorieus moment, een sprookje met de allure van een godsbewijs. Christina is naar Rome gekomen om er te blijven; ze neemt haar intrek in het Palazzo Farnese, en wordt het middelpunt van het Romeinse societyleven, waarin het er aanzienlijk minder vroom aan toegaat dan de vele rondflanerende kerkdienaren doen vermoeden. Ze smijt met geld, verliest de grip op haar stelende hofhouding en belandt diep in de schulden. Christina, die was binnengehaald als een levende propaganda voor het ware geloof, wordt voor het Vaticaan steeds meer een ontembare stoorzender.

In Stockholm had ze een vurige lesbische relatie met hofdame Ebba Sparre

Voor buitenstaanders lijkt ze een en al wispelturigheid, maar ze speelt in het verborgene riskante spelletjes op het internationale schaakbord. Hoewel ze veel aan de sympathie van de Spaanse koning en voor hem werkende jezuïeten heeft te danken, wendt ze zich van hem af en richt haar aandacht op de zeer machtige Franse eerste minister, kardinaal Mazarin. In het diepste geheim wordt in 1656 een operatie op touw gezet die Christina koningin van Napels moet maken. Alleen, Napels moet eerst nog wel even veroverd worden op de Spanjaarden. Er komt uiteindelijk niets van terecht omdat de prioriteiten van Mazarin al snel weer veranderen.

Christina raakt gefrusteerd, voelt zich onbegrepen en ook geschoffeerd. Ze gaat nog een keer vanuit Rome in Parijs verhaal proberen te halen. Ze wordt bij Mazarin weggehouden. Wanneer ze merkt dat haar hovelingen intussen complotten tegen haar smeden, wordt het haar teveel. In strijd met elk recht, spreekt ze – op het koninklijke landgoed Fontainebleau nog wel – een doodvonnis uit over haar eigen opperstalmeester. Een vonnis dat onmiddellijk, en op gruwelijke wijze, wordt voltrokken.

Mazarin probeert het schandaal nog toe te dekken, maar al snel schrijven de kranten in heel Europa erover. Christina verliest nu de sympathie van zo goed als iedereen, ook van de paus. De Curie begint van haar weg te kijken. En ze beseft ook dat haar kansen om nog ergens een grote katholieke vorstin te worden zo goed als verkeken zijn. Ze leeft nog ruim dertig jaar, min of meer teruggetrokken, in het Palazzo Riario in Rome.

Voorzichtige speculaties

Wat maakte dat deze vrouw tot zulke vergaande en moeilijke manoeuvres in staat was, terwijl ze er ook voor had kunnen kiezen om koningin van Zweden te blijven? Frans Godfroy, journalist van huis uit en inmiddels gepensioneerd, is voorzichtig met speculaties. En terecht. Uit alles blijkt dat Christina niet alleen een zeer complex karakter had, maar ook dat ze haar beslissingen goed overdacht. Hoewel ze zich af en toe door anderen in riskante opzetjes laat meeslepen, neemt ze er vaak ook weer heel soeverein afstand van. Het was ook voor mensen in haar directe omgeving moeilijk om vat op haar te krijgen. Ze wisselde makkelijk van voorkeur, ook in de liefde. Al vroeg wist Christina dat er geen echtgenote en moeder in haar school. In Stockholm had ze een langdurige en vurige lesbische relatie met hofdame Ebba Sparre. Maar dat was niet het hele verhaal; ze voelde zich in veel opzichten man. Er is ook wel gespeculeerd dat ze hermafrodiet was. Met overduidelijk plezier legt ze een groot deel van de reis naar Rome in mannenkleren af.

En toch was het een man die in Rome haar grote liefde en trouwe metgezel werd: kardinaal Decio Azzolino. We moeten geloven dat het bij een platonische verhouding bleef. Christina zat er niet mee dat heel Rome en uiteindelijk heel Europa wist van deze verhouding. Het leven was voor haar ook theater. Dat kon niet zonder pikanterietjes en melodrama.

Godfroy ontwijkt de tegenstrijdigheden in dit leven niet, maar benoemt ze, terwijl zijn aandacht vooral uitgaat naar de overdaad aan smeuïge details in dit opwindende vorstinnenleven. De kern van het boek is de reis van ruim anderhalf jaar dwars door Europa, met alle folklore die erbij hoort. Soms zijn de beschrijvingen van wéér een bezoek aan een kerk of klooster met imposante reliekenverzameling wat te veel van het goede. Het is dan ook verfrissend dat uiteindelijk zelfs Christina genoeg krijgt van die onmetelijke santenkraam. En ook van jezuïeten. Een soevereine vrouw.

Lees ook: dit gesprek met een schrijver die een duistere trilogie schreef over de Zweedse geschiedenis



Frans Godfroy: Passage naar Rome. De opzienbarende bekeringsreis van koningin Christina van Zweden 1654-1655. IJzer, 448 blz. € 32,50 Passage naar Rome. De opzienbarende bekeringsreis van koningin Christina van Zweden 1654-1655. IJzer, 448 blz. € 32,50 ●●●●●