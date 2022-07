De onverwerkte trauma’s van het Spanje van Franco

‘We werden uit onze slaap gewekt door gerinkel van glas en porselein dat op de grond uiteenspatte. Mijn zus en ik sprongen uit bed en renden naar de woonkamer zonder te weten of er iemand ons huis was binnengedrongen […] Toen zagen we haar staan, naast de notenhouten kast terwijl ze de kleine snuisterijen die ze in hun hele leven samen hadden verzameld van de planken pakte en voor zijn voeten smeet. Mijn moeder in haar lange duster met blauwe bloemetjes, sterk en vastberaden in haar optreden, bevend maar deze keer zonder te huilen.’

Halverwege de autobiografische roman Open hart komt ineens het moment dat de 15-jarige Elvira haar loyaliteit en het geloof in haar ouders verliest. Tijdens die nacht in het ouderlijk huis in Madrid ontstaat ineens een scheuring waardoor de schrijfster ‘het volwassen leven in wordt geduwd, haar zachte karakter kwijtraakt en een vreemde wordt’, zelfs voor zichzelf.

Meisje in de kerk van San Hipólito del Real omstreeks 1959 in Támara de Campos, Palencia, Spanje. Foto Europa Press via Getty Images

Elvira Lindo (1962) heeft dan al beschreven hoe haar vader Manuel, zoon van een karakterloze kapitein van de Guar-dia Civil en een bazige moeder, enkele maanden na het einde van de Spaanse Burgeroorlog in 1939 als negenjarige naar Madrid is gestuurd. ‘De meest meedogenloze, onbewoonbare en verwoeste stad van Spanje, waar het leger van de opstandige generaal vreselijk had huisgehouden’. In deze stad moet hij dagelijks voor zijn gewelddadige tante, bijgenaamd ‘het Beest’, eten halen bij de Auxilio Social, de voedseluitdeling van de franquistische vrouwenbeweging. Hij slaapt op een vies matras, is totaal verwaarloosd en zwerft doelloos door de verwoeste stad, eenzaam en alleen, net zo lang tot hij het niet meer trekt en uiteindelijk zelf op de trein stapt en een veiliger onderkomen vindt bij andere familieleden in Aranjuez.

Het is deze Manuel die zich ontwikkelt tot een nerveuze, kettingrokende, zwaar drinkende man met een obsessieve liefde voor zijn vrouw – ‘een gevaarlijke liefde van twee ongelijken’ – en zijn diepgewortelde jeugdangsten bestrijdt door ‘als een soort feodale heer’ over zijn gezin te heersen. Samen met vrouw en vier kinderen reist hij door het land, werkend als accountant voor een bouwbedrijf. Door dit zwervende bestaan, waarin steden en dorpen als Tétouan, Cádiz, Málaga, Ciudad Real en Tarragona elkaar opvolgen, kunnen de kinderen nergens aarden en krijgt Elvira’s moeder, gekweld door heimwee en gevangen in een verkrampte liefdesrelatie, hartkwalen. Pas wanneer Elvira een tiener is, vindt het gezin een vaste plek in Madrid. Maar dan is het al te laat. De snuisterijen en beeldjes, voor het eerst uitgestald in een kast, gaan eraan. Na jaren van ingehouden emoties uit haar moeder eindelijk haar woede en onmacht en gooit zwijgend alles kapot ‘voor de voeten van de man die haar sprakeloos aankeek’. En ja, ook hij zwijgt.

Het is die ontworteling, het verdrukken van wie je bent en het intense zwijgen van twee ouders die de thema’s vormen van Lindo’s boek dat, ook al is het uiterst levendig en goed opgeschreven, soms te veel leest als een ongeredigeerd dagboek.

Dolend door het leven

Hetzelfde thema keert ook terug in het recent gepubliceerde Terug naar huis (2021) van de Spaanse bestsellerauteur Jesús Carrasco (1972) die in 2013 succesvol debuteerde met De vlucht. In deze semi-autobiografische roman beschrijft hij hoe zijn hoofdpersoon, na de dood van zijn vader, gedwongen wordt terug te keren naar zijn geboortedorp in het dunbevolkte Extremadura. En ook de Spaanse schrijver en dichter Manuel Vilas (1962) onderzocht in het eerder in deze krant besproken, autobiografische Ordesa de geschiedenis van zijn ouders die hun hele leven doorbrachten in het Noord-Spaanse stadje Barbastro en ‘doolden door het leven’.

Het zijn autobiografische werken waarin de auteurs ieder hun blik richten op de hardwerkende generatie die een bestaan probeerde op te bouwen in het naoorlogse Spanje van Franco. Onder zijn dictatuur (1939-1975) groeide vanaf de jaren zestig het aantal banen in de industrie, de dienstensector en de wetenschap. De welvaartsstijging die hiermee gepaard ging bood, ondanks de aanhoudende politieke onderdrukking en corruptie, nieuwe mogelijkheden voor de armere Spaanse onderklasse en leidde zelfs tot een nieuwe middenklasse. Met als resultaat een generatie die zich wilde opwerken: weg van het platteland, richting de grote steden, op zoek naar nieuwe mogelijkheden, maar ondertussen emotioneel nog steeds gevangen in een verleden van burgeroorlog en oorlog waarover niet kon worden gesproken. Wat al die onverwerkte trauma’s doen met de kinderen van deze zwijgende generatie, dat is waar deze boeken over gaan.

Voor Lindo betekent het dat zij van jongs af aan, uit angst om haar kwetsbare moeder te verliezen, tics ontwikkelt – zoals het drie keer moeten aanraken van vloertegels of een lichtknopje – en zichzelf magische krachten inbeeldt om ervoor te zorgen dat haar moeder, die uiteindelijk kort na die desastreuze, nachtelijke woedeaanval overlijdt, in leven zal blijven.

Bij Manuel Vilas, die zijn zoektocht naar het verleden beschrijft aan de hand van 157 prachtige, associatieve mijmeringen, uit het zich in een depressie die begint kort nadat zijn moeder in 2014 overlijdt. In harde maar liefdevolle observaties schetst hij in Ordesa een beeld van een verscheurd Spanje, waar die zwijgende, ploeterende generatie, hangend tussen stad en platteland, machteloos tegenover zichzelf staat. Zo beschrijft hij zijn vader, als een man die, behorend tot de onderklasse ‘maar altijd goed gekleed’, nooit over zichzelf sprak, maar wel in staat was om zich als een kameleon aan te passen aan iedere situatie. ‘Hij was altijd arm. Het was hem alleen niet aan te zien en in die zin onttrok hij zich aan het Spaanse sociaaleconomische systeem van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw’. Ook zijn moeder, zo schrijft hij, sprak nooit over zichzelf, alsof ze een pact met zijn vader had gesloten. ‘Mijn moeder had verleden, heden noch toekomst […] Ze begreep niets van tijd. Haar geest kende geen tijdscategorieën. Dat was een zeldzame esthetische creatie van mijn moeder, alsof zich een soort historische schaamte in haar had genesteld. Schaamde ze zich voor haar ouders?’

De ouders van auteur Manuel Vilas. Foto privécollectie Manuel Vilas, afkomstig uit Ordesa, uitgeverij Podium.

Het is een vraag die hij later beantwoordt wanneer hij een foto van zijn grootmoeder – opgenomen in het boek – beschrijft. Het is het beeld van een vermoeide, oude vrouw die met een panische angst de camera in kijkt. Uit haar ogen spreekt ‘eeuwen Spaanse boerenstand, vermoeide handen, zweetlucht, slecht geschoren kaken, helse hitte in de zomer, vlak bij je mond ademende beesten, priesters die de mis opdragen’.

Het is de blik van iemand die, nadat haar man zelfmoord heeft gepleegd en haar eerstgeboren zoon is overleden, de zin van het leven betwist ‘die in feite de zin is van de plaats waar je geboren bent, een plaats zonder naam, want een naam, roem, prestige, rijkdom, succes, eer, militaire macht, economische macht en internationaliteit zijn in Spanje slechts voor twee steden weggelegd: Madrid en Barcelona’.

Zwijgzaam verleden

Die tegenstelling tussen stad en platteland, tussen vooruitgang en blijven hangen in een zwijgzaam verleden, komt ook terug in het prachtige, sober geschreven Terug naar huis van Carrasco. In deze derde roman, deels gebaseerd op zijn eigen leven, keert Juan, een jongeman die naar Edinburgh is verhuisd, terug naar zijn Spaanse geboortedorp. Hij komt zijn vader begraven die is overleden aan een asbestvergiftiging – ooit opgelopen in een vezelcementfabriek. Bij aankomst wordt hij geconfronteerd met een dementerende moeder en een verwijtende zus die jarenlang alleen voor haar zieke vader heeft gezorgd. Zus Isabel, een getalenteerde biochemicus die een bedrijf in de VS wil opzetten, dwingt hem haar taken over te nemen en vertrekt. Gedwongen het oude, middelmatige bestaan dat hij wilde ontvluchten weer voort te zetten, moet Juan de boel op orde zien te krijgen in het noodlijdende houtzagerijtje dat zijn vader heeft achtergelaten. Daar, in die vervallen fabriek, omringd door moestuinen en stukken land, leert Juan tussen de aftandse schaafmachines, half afgewerkte deuren en oude werktafels zijn stugge vader herwaarderen. Die geestelijke hereniging weet Carrasco op een uiterst liefdevolle manier te beschrijven door op tactiele wijze de objecten die hij aantreft – en die symbool staan voor die lagere klasse die zich heeft willen opwerken – te omschrijven. Zo lezen we over de rammelende, oude Renault 4 (bijgenaamd ‘vier blikken’, waar de wind door de kieren waait) of over het bescheiden Leonidas-opwindhorloge van Juans vader: ‘Het mist de kwaliteit en de prestaties om in een lifestylemagazine voor mannen te kunnen staan. Het mist de kostbare materialen om door een juwelier begeerd te worden. Het mist een groep invloedrijke bezitters om de interesse van een antiquair te wekken. Het is het horloge van een arbeider.’ Voorwerpen, aldus Carrasco, die als kleine schijnwerpers fungeren. ‘Licht dat aangaat wanneer het leven van degene die ze bezat uitdooft.’

Jeugdfoto uit het boek Ordesa van Manuel Vilas. Foto privécollectie Manuel Vilas, afkomstig uit Ordesa, uitgeverij Podium.

Un, dos, tres…

Die aandacht voor de jaren zestig en zeventig via voorwerpen, gebouwen of radio- en tv-programma’s komt ook terug in het proza van Vilas. Zo memoreert hij hoe bij zijn ouders begin jaren zeventig de eerste televisie het huis binnenkwam en hoe zijn vader luidkeels meedeed met de spelshow Un, dos, tres… responda otra vez. Of hoe ze champagne dronken uit brede glazen, de zogenaamde ‘coupes’ of ‘pompadourglazen’, die later werden vervangen voor ‘flûtes’. Over een vroege foto waarop zijn vader zit in zijn eerste Seat 600, een auto die Juans vader in Terug naar huis verruilt voor de Renault 4, schrijft hij hoe dit voertuig ‘voor miljoenen Spanjaarden een reden tot vreugde was, een reden tot materiële, goddeloze hoop, een reden om te geloven in de toekomst van machines voor persoonlijk gebruik, een reden om te reizen, een reden om andere streken en andere steden op te zoeken […] een reden om in je eentje in een van de buitenwereld afgesloten hokje te gaan zitten.’

Een treffende beschrijving, omdat Vilas hier in feite het opkomende individualisme beschrijft, iets waar zijn vader duidelijk onwennig tegenover stond. En dat geldt ook voor de ouders uit de andere romans: dat ze ook zelf iemand mogen zijn, was nog niet tot hen doorgedrongen.

Ook Lindo grijpt in haar herinneringen vaak terug op de details, de kleine dingen die voor haar de fundamenten vormen van een afbrokkelende jeugd, zoals de liefde die haar moeder koestert voor tenniskampioen Manolo Santana (want ze houdt van ‘mannen met grote tanden’) en ‘modern koken’ waarbij platos combinados worden gemaakt, meerdere gerechten op één bord: frankfurters, ketchup, mosterd en aardappelpuree uit een pakje.

Hoe banaal het ook overkomt, uiteindelijk zijn het allemaal manieren om iets te begrijpen, iets terug te vinden van een jeugd die voor een deel in nevelen blijft gehuld. Zelfs wanneer Lindo na de dood van haar vader een lange afscheidsbrief aantreft, geeft dat haar, door de zakelijke manier waarop hij in een paar pagina’s zijn hele leven beschrijft, slechts de bevestiging van zijn onvermogen zich te uiten. Toch ontroert het haar hoe hij zijn brief eindigt:

Dit is, uit de losse pols, een samenvatting van mijn leven.

Dank jullie wel, allemaal!

Alsof, zo concludeert Lindo – die in deze vreemde, uitbundige slotzinnen toch ook de ongeremde levenslust van haar vader herkent – hij het uitspreekt vanaf een podium terwijl hij een ererondje maakt, zich ineens bewust van de schoonheid van het bestaan, maar op het punt staat voorgoed van het toneel te verdwijnen.



Elvira Lindo: Open hart. Vert. Arieke Kroes en Irene van de Mheen. Signatuur, 314 blz. € 24,99 Open hart. Vert. Arieke Kroes en Irene van de Mheen. Signatuur, 314 blz. € 24,99 ●●●●●

Jesús Carrasco: Terug naar huis. Vert. Arie van der Wal. Meulenhoff, 316 blz. € 21,99 Terug naar huis. Vert. Arie van der Wal. Meulenhoff, 316 blz. € 21,99 ●●●●●