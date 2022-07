De KvK had data voor de uitvoer van de Rusland-sancties al een maand op de plank

Door een afwachtende houding en gebrekkige coördinatie heeft de Nederlandse overheid ruim een maand gewacht met de uitvoering van belangrijke sancties tegen Rusland wegens de inval in Oekraïne. Zo waren al vanaf begin maart gegevens van de Kamer van Koophandel beschikbaar over mogelijke Russische zakelijke belangen in Nederland. Pas begin april werd daar iets mee gedaan.

Bij betrokken instanties bestond intern frustratie over de traagheid waarmee met name minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) en zijn ministerie de uitvoering van sancties oppakten. Dat staat in documenten van de Kamer van Koophandel en het Kadaster die NRC heeft opgevraagd met een beroep op de Wet open overheid (Woo). Besluiten en wetswijzigingen die nodig waren om de sancties in de praktijk te brengen, bleven wekenlang uit.

Na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari trof de Europese Unie nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland, bovenop de sancties die de EU al had opgelegd na de Russische annexatie van de Krim in 2014. Een van de nieuwe sancties was uitbreiding van de lijst met (Wit-)Russische personen en zakelijke entiteiten waarvan bezittingen bevroren moesten worden, zoals banktegoeden, vastgoed, boten en aandelen.

Startpunt voor onderzoek

Het ministerie van Economische Zaken (EZK) had de Kamer van Koophandel al op 1 maart opdracht gegeven Russische bezittingen in Nederland in kaart te brengen. Twee dagen later deelde de KvK een overzicht van 550 Russische belanghebbenden in Nederland (waaronder vijfhonderd zogenoemde Ultimate Beneficial Owners: wie uiteindelijk profiteert van een zakelijk belang) met het ministerie. Volgens de KvK kon deze inventarisatie dienen als „startpunt voor verder onderzoek”.

Door KvK-gegevens te combineren met die van bijvoorbeeld het Kadaster, is na te gaan welke boten en huizen op naam staan van eigenaren van gesanctioneerde bedrijven. Daarvoor moest wetgeving worden aangepast, maar dat gebeurde pas na de aanstelling van Stef Blok als sanctiecoördinator, ruim een maand later.

Lees ook: Met Stef Blok wil het kabinet forse kritiek op Nederlandse sancties tegengaan

Op 4 april begon Blok, nadat de Tweede Kamer had aangedrongen op snellere uitvoering van de sancties. Diezelfde dag vond „spoedoverleg” plaats tussen de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken (BZ), blijkt uit de stukken. Ambtenaren van Economische Zaken hebben „erop aangedrongen” dat ze „voor het in kaart brengen van Russisch eigendom” meer „mogelijkheden voor het uitwisselen en verwerken van gegevens nodig hebben”, staat te lezen in een e-mail die tussen de stukken van de Kamer van Koophandel zat.

Nu blijkt dat Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, al op 25 februari premier Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) vroeg om „voortvarende uitvoering” van een inventarisatie van relevante Russische bezittingen. Zij schreef daarover een brief namens de vier grote steden. „Wij maken ons grote zorgen over de Russische belangen in onze steden, wetende dat ook [het] Russisch bedrijfsleven, al dan niet via brievenbusfirma’s, hier op grote schaal actief is.”

De trage aanpak wekte ook onvrede bij de Kamer van Koophandel. „We missen verbindingen tussen uitvoering en autoriteiten”, mailde het KvK-sanctieteam begin april aan directeur Greet Prins. Er is „nog geen integrale aanpak”.

In een reactie stellen Buitenlandse Zaken en Economische Zaken dat uitvoering „in de eerste plaats aan marktpartijen zelf” is. Volgens hen heeft de Nederlandse aanpak er, voor zover bekend, niet toe geleid „dat in die tussenliggende periode (Wit-)Russische eigenaren/entiteiten hun eigendom of zeggenschap in een Nederlandse onderneming hebben verplaatst”.

pagina E2-3

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven