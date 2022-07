De beslissende aanval in de Pyreneeën komt van de renner in het geel

Vlak voor de top van de Col des Spandelles versnelt Tadej Pogacar opnieuw. Het is de vijfde keer dat hij vol aanzet op de tweede klim deze donderdag. Nog een poging om ervoor te zorgen dat geletruidrager Jonas Vingegaard in de technische afdaling die volgt, niet direct in zijn wiel zit. Bergop zit de Deen steeds achterop de tandem die hij al dagen met Pogacar vormt.

Even, in een flits, lijkt de druk Vingegaard te veel. Op een recht stuk wankelt hij als zijn schoen losschiet. Hij vindt zijn balans en pakt weer het wiel van Pogacar. Seconden later schat de Sloveen een bocht verkeerd in. Te gretig. Een deel van de huid van zijn linkerdijbeen blijft achter in de berm.

Zo wil hij het gat niet vergroten en de Tour in zijn voordeel beslissen, besluit Vingegaard. Hij kijkt achterom, houdt zijn benen stil. De handen van de houders van de gele en witte trui vinden elkaar. Concurrenten, geen vijanden.

Vingegaard wil Pogacar, die hem de laatste anderhalve week continu onder druk heeft gezet, ergens anders pijn doen. Op de Hautacam, de slotklim van de Tour, waar zijn Amerikaanse ploeggenoot Sepp Kuss het tempo bepaalt en Vingegaard de eerste kilometers volgt.

Als bij een estafette geeft Kuss zes kilometer voor de top het stokje over aan Wout van Aert. De sprintende klimmer of sprintende klimmer rijdt dan al ruim drieëneenhalf uur op kop. Op de Belg, die al is verzekerd van de groene trui, staat geen enkele maat. Hij rijdt zo hard omhoog dat Pogacar moet lossen.

Op 3,5 kilometer besluit Van Aert dat Vingegaard het estafettestokje naar de finish boven op de Hautacam mag brengen. Pogacar komt ruim een minuut later binnen. De strijd om het geel is beslist, al wil Vingegaard daar niets van weten.

Laatste kans

Het was de laatste kans voor Pogacar om tijd terug te winnen, voor de tijdrit op zaterdag. Opnieuw loste de tweevoudig Tourwinnaar zijn belofte in, hij zou aanvallen waar het kon. De wielersport heeft het nodig, vindt hij. En op die ene slechte dag na, voelen zijn benen deze Tour goed.

Toen hij na de etappe zes op het podium in Longwy in het geel verscheen, zullen veel wielerfans even hebben gebaald. Natuurlijk, ze waren getuige van een nieuw kunststukje van het supertalent, Onder analisten valt niet voor niets de naam Eddy Merckx als het over Pogacar gaat. Juist in de eerste week, waar stiekem een teken van zwakte werd verwacht, grijpt hij de macht.

De ogenschijnlijk sterkste renner in koers gaat al in de eerste week aan de leiding. Het doet denken aan de dominantie van Chris Froome. De Brit, die donderdag positief testte op corona, veroverde in 2015, 2016 en 2017 vroeg het geel en kneep zo de spanning uit de ronde.

Een déjà vu is het ook van de Tour van vorig jaar, toen Pogacar met een straatlengte voorsprong het geel won. Die herinnering krijgt kleur als hij een dag na de winst in Longwy in de zevende etappe op La Planche des Belles Filles zijn overwicht bevestigd. Op de gravelstrook kraakt hij zijn concurrenten, alleen Vingegaard blijft bij. De tweede ritzege en zijn grootste concurrent verslagen. En nu?

Een dag later sprint Van Aert hem voorbij in de laatste meters bergop in Lausanne. Pogacar baalt, ook al is hij op waarde geklopt. Iedereen weet na het drieluik: Pogacar is minstens zo goed als een jaar geleden.

Kleine voorsprong

Jumbo-Visma en neutrale wielerfans houden zich dan vast aan de relatief kleine voorsprong van de Sloveen. Een jaar terug stond hij nu al minuten voor op Vingegaard. De Deen was toen geen kopman, maar knecht van Primoz Roglic. Maar nadat Roglic is gevallen, schuift Vingegaard een plek op binnen de ploeg.

Het verschil na zeven etappes met Pogacar is slechts mtientallen seconden. En, belangrijker, Vingegaard heeft vorig jaar al bewezen dat hij hem pijn kan doen. De stoot die de Deen in de Alpen dit jaar uitdeelt, is nog veel harder. Op de Col du Granon beleeft Pogacar zijn slechtste dag in drie Tourdeelnames. Hij heeft op de Galibier zoveel energie verloren bij het pareren van alle aanvallen van Jumbo-Visma, dat hij op de Granon knakt als Vingegaard gaat. Hij schudt zijn hoofd, hij is op. Zijn dominantie is voorbij. Direct na de finish laat hij zien dat een goede winnaar ook weet hoe te verliezen. Zijn hand legt hij op de arm van Vingegaard, die al aan het uitfietsen is

Hoe pijn die laatste vijf kilometer ook deden, Pogacar ziet snel een voordeel in zijn nieuwe positie. Nu mag hij gaan doen waarom hij ooit is gaan fietsen. Het spel, daar gaat het hem om. Zoals hij tijdens de beklimming van de Col des Spandelles wacht, kijkt en demarreert. Het gif in zijn benen werkt nog, die ene slechte dag was een uitzondering. De Tour-volgers krijgen spektakel te zien, iedere etappe leeft. Het is de leukste Ronde van Frankrijk in jaren, zeggen velen.

Met al zijn aanvallen, waarbij hij er vaak alleen voor staat, lukt het Pogacar niet om Vingegaard te lossen. Ook donderdag, na de tweede top, ziet hij achter zich het beeld dat hem zal bijblijven; het geel om de schouders van de Deen.

Vingegaard bekroont met de winst op de Hautacam zijn optreden tijdens deze Tour. Hij oogde altijd fris, was op zijn hoede waar nodig en genadeloos als het moest. Hij doet het teamwork en de plannen van Jumbo-Visma alle eer aan. Hoewel de ploeg met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk twee belangrijke renners verloor, had Vingegaard op één etappe na altijd teammaten om zich heen. Vingegaard is ze er ook dankbaar voor, zonder hen had hij dit allemaal niet gekund.