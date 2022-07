CO₂ uit de lucht vangen met een rijdende trein is ‘een grappig idee’

Op de ontwerptekening staat een felgroene tank, met bovenop aan weerszijden een grote buis. Deze treinwagon zal opvallen tussen de doorgaans bruine of flets gekleurde wagons van een goederentrein. Hij vervoert geen goederen, hij vangt CO 2 .

De buis bovenop is om lucht in en uit te laten stromen. Er zit een filter in waar CO 2 -moleculen uit de langsstromende lucht in blijven hangen. Eenmaal vol, wordt het filter geleegd en het CO 2 in de tank opgeslagen. De wagon kan 3.000 ton CO 2 per jaar uit de lucht halen, schrijven onderzoekers van onder meer de universiteit van Toronto, MIT en de start-up CO 2 Rail Company in het wetenschappelijke tijdschrift Joule.

Het idee om CO 2 te vangen door buitenlucht langs een filter te laten stromen is niet nieuw. Direct air capture (DAC), zoals de techniek heet, is een van de manieren om CO 2 uit de atmosfeer te halen. In Europa en de Verenigde Staten staat nu een handvol DAC-installaties, waarvan de grootste een capaciteit heeft van 4.000 ton per jaar. In de rapporten van het IPCC wordt DAC genoemd als een van de maatregelen om nog onder de anderhalve graad opwarming te kunnen blijven.

Lees een reportage over direct air capture: In IJsland zuigt een fabriek CO₂ uit de lucht

Teruggewonnen warmte

CO 2 vangen met een treinwagon ondervangt enkele nadelen van de bestaande installaties. Omdat ze rijden, leggen ze geen permanent beslag op landoppervlak. Het grootste deel van de benodigde energie komt uit teruggewonnen warmte die vrijkomt bij het remmen van de trein en vergt dus geen energie uit (al dan niet duurzame) externe bronnen. En er zijn geen grote ventilatoren nodig zoals bij stilstaande installaties, de lucht stroomt vanzelf als de trein rijdt.

Opvallend is dat het ontwerp uitgaat van een andere filtertechnologie dan de bestaande installaties gebruiken. Deze zogenoemde ‘elektroswing’-techniek is in 2019 voor het eerst beschreven in Energy & Environmental Science door onderzoekers van het Amerikaanse MIT, een van hen is ook betrokken bij dit onderzoek. Deeltjes in dit filter hebben bij een bepaalde hoeveelheid aanwezige elektronen voorkeur om CO 2 aan zich te binden. Door wisselingen in elektrische spanning toe te passen, kan het filter afwisselend CO 2 binden en loslaten. Bij huidige chemische filtertechnieken is warmte nodig om de CO 2 los te weken en dat vraagt veel energie. De start-up Verdox is „bijna zover” om de elektroswing-techniek commercieel toe te passen, schrijven de onderzoekers nu in Joule.

100 procent CO 2 -winst biedt de wagon niet. Hoewel hij tussen andere wagons meerijdt met treinen die toch al zouden rijden, is er met de wagon meer energie nodig om de trein te laten rijden dan zonder de wagon. Volgens de onderzoekers is de efficiëntie 93 procent – voor elke honderrd CO 2 -moleculen die worden opgevangen, worden er zeven uitgestoten.

De onderzoekers schetsen een optimistisch toekomstscenario voor de wagons, in 2050 zou jaarlijks 2,9 gigaton CO 2 uit de lucht gehaald kunnen worden met de rijdende CO 2 -verwijderaars. Er rijdt nu overigens nog geen wagon rond. De betrokken start-up CO 2 Rail Company denkt begin 2023 te kunnen beginnen met bouwen. Ter vergelijking: in Nederland werd in 2020 0,16 gigaton CO 2 uitgestoten.

Optimistisch scenario

„Het is een grappig idee en een onderhoudende studie. Maar hoe innovatief ook, ik denk niet dat het op grote schaal toegepast gaat worden”, zegt Wim Brilman. Hij is hoogleraar duurzame procestechnologie aan de Universiteit Twente en werkt zelf ook aan DAC. „De studie gaat voornamelijk over het oogsten van de rem-energie van treinen en het vervolgens gebruiken van de energie voor een op een wagon gemonteerde DAC-installatie. Maar ik mis een vergelijking over hoeveel energie je zou besparen als je een installatie met dezelfde technologie op land zou bouwen. De energiekosten van de ventilatoren bij stilstaande installaties zouden hoger moeten zijn dan het netto energieverbruik van het continu verplaatsen en op gang brengen van de wagon.”

„Gratis energie bestaat niet”, zegt Brilman. „Als ze energie van het afremmen gebruiken voor de DAC-installatie, dan kun je die ook voor een andere toepassing of voor de trein zelf inzetten.”