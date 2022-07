Voor mijn werk heb ik veel contact met relaties op directieniveau. Vrouwen en mannen die het uiteraard erg druk hebben en dus niet altijd direct reageren. Alle begrip. Wanneer er echter na een paar reminders nog steeds niet wordt gereageerd, stuur ik een laatste mail met in het onderwerp: „Nee is ook een antwoord.” Binnen zestig minuten ontvang ik meestal een reactie met een ‘ja’.

