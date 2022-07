Amsterdamse brandweerman ontslagen wegens racistische opmerkingen

Een brandweerman van het Amsterdamse korps heeft woensdag ontslag aangezegd gekregen wegens „plichtsverzuim als ambtenaar”. De brandweerman, werkzaam op een kazerne in de wijk Osdorp, zou racistische uitingen hebben gedaan over een lid van de korpsleiding en herhaaldelijk grensoverschrijdende teksten over diversiteit hebben geschreven op het intranet van de brandweer, aldus goed ingevoerde bronnen.

Commandant Tijs van Lieshout heeft de man woensdagochtend persoonlijk zijn ontslagbrief overhandigd, zo bevestigt een woordvoerder van de korpsleiding. De brandweerman geldt als een prominent figuur in de uitrukdienst en is lid van de ondernemingsraad. Hij was een van de aanvoerders van het verzet tegen voormalig commandant Leen Schaap, die de gesloten groepscultuur en excessen op de kazernes probeerde aan te pakken.

Het gedrag van de brandweerman tegenover collega’s was al „meerdere jaren” onderwerp van gesprek met Van Lieshout, zo staat in een intern bericht van een sectormanager dat in handen is van NRC. „Nu was de maat vol.” Wat de brandweerman precies gezegd of geschreven heeft, is onduidelijk. „Een ieder mag zijn mening geven, maar als blijkt dat je hier een ander kwaad mee doet, dan wordt dit niet getolereerd.” De woordvoerder van de korpsleiding zegt dat er „een dossier en meerdere gesprekken achter het ontslag” zitten.

Ontslagbescherming

Omdat de brandweerman lid is van de ondernemingsraad, geniet hij in principe ontslagbescherming. Daarom moest de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland instemmen met diens ontslag. Dit heeft zij gedaan, bevestigt de woordvoerder van de korpsleiding. De brandweerman kan nog bezwaar aantekenen tegen het ontslag.

De Amsterdamse brandweer kampt al decennia met een gesloten machocultuur en heeft een geschiedenis van racistische en seksistische incidenten. Twee jaar geleden stopte een belangrijke voorvechter van diversiteit binnen de brandweer met zijn werkzaamheden omdat hij vond dat de korpsleiding te weinig deed tegen racisme binnen de organisatie.

Oud-generaal Peter van Uhm, die vier jaar geleden op verzoek van burgemeester Halsema de brandweerorganisatie doorlichtte, schreef in een rapport dat er „meerdere voorvallen van discriminatie, pesten en intimideren voorkomen in zowel de operationele dienst als de staf”.