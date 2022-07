Als ‘een volgroeid hert’ gaat Femke Bol over de horden

Femke Bol glimlacht voor de start even naar de camera. Ze oogt rustig. Zelfverzekerd. Alsof de 22-jarige atlete in de Amerikaanse studentenstad Eugene aan een lokale wedstrijd bezig is. Niets is minder waar. Bol plaatst zich met 52,84 voor het eerst voor de finale van de 400 meter horden op een WK. En ze geldt als een van de favorieten voor goud. Een wereldtitel zou haar opmars compleet maken. „Ze moet alleen nog afrekenen met twee Amerikaanse vrouwen”, zegt haar oud-trainer Werner Andrea. „En dat gaat ze doen.”

Bol blijft haar grenzen maar verleggen. Ze pakte met een Europees record van 52,03 brons op de Olympische Spelen van Tokio. Waar ze daadwerkelijk toe in staat is, weet ze zelf niet eens. Het wereldrecord is met 51,41 in handen van de Amerikaanse Sydney McLaughlin. Samen met haar landgenote Dalilah Muhammad is zij de grote concurrente van Bol in de finale, zaterdag om 4.50 uur Nederlandse tijd.

Andrea weet nog als de dag van gisteren dat Bol aan de hand van haar broer Jeroen meekwam naar de training. „Ze was net veertien denk ik. Ze was eigenlijk nog veel te jong voor de groepen die ik trainde”, zegt de trainer van AV Altis in Amersfoort. „Ik wilde het een beetje afhouden, maar ze bleef terugkomen. Daaraan zag je al hoe sterk haar wil was om te slagen. Ze wilde alles doen om beter te worden.”

Perfecte postuur

Bol lijkt met haar fragiele lichaam aanvankelijk niet geschikt voor sprintnummers. Haar armen en benen schieten alle kanten op, waardoor ze als jonge tiener de bijnaam Bambi krijgt. Andrea: „Ze kreeg te maken met een groeispurt. Dan is de controle vaak minder. Is het moeilijker strakke bewegingen te maken. Ze deed eerst meerkamponderdelen. Behoorde bij het verspringen tot de nationale top. Maar haar passie lag toch echt bij het lopen.”

Bol groeit met haar huidige 1,84 meter en haar lange benen uit tot een atlete met het perfecte postuur voor de 400 meter. Andrea hoeft geen moeite te doen haar daarvan te overtuigen. „Als tien jongens of meisjes komen trainen, willen er zeven de 100 meter lopen, twee de 200 meter en eentje de 400 meter. Femke Bol is zo’n uitzondering”, vertelt Andrea. „Voor de 400 meter moet je mentaal sterk zijn. Atleten lopen op de grens van verzuring. Als je daar overheen gaat, moet je door kunnen gaan. Door de pijngrens heen. Femke kan dat als geen ander.”

Al snel blijkt Bol mee te kunnen op nationale en internationale jeugdtoernooien. Naast de 400 meter legt ze zich ook toe op de 400 meter horden. Een nog iets zwaarder en moeilijker onderdeel, omdat atleten de race volgens een precies ritme moeten lopen. Andrea leert haar de eerste basistechnieken voor het hordelopen. „Ze kan vanwege haar lengte grote passen tussen de horden in zetten. Dat is ideaal omdat je steeds hetzelfde aantal stappen zet voordat je weer over een hoogte van 76 centimeter moet springen.”

Studie in Wageningen

Bol stapt op haar zestiende over naar Ciko’66 in Arnhem. Dat is het moment waarop Andrea inziet dat ze serieus voor een carrière in de topsport gaat. Al zal ze die blijven combineren met een studie – eerst vwo en later communicatiewetenschappen aan de Wageningen University & Research. Op Papendal komt ze onder de vleugels van de Atletiekunie en gaat ze werken met de Zwitser Laurent Meuwly en diens assistent Bram Peters. Ze noemt zichzelf gekscherend „een volgroeid hert”. Bol komt ook in het groepje terecht dat zich richt op de 4x400 meter estafette. Met succes. Ze pakt in Eugene op dat onderdeel een zilveren medaille bij de gemengde teams.

Het is slechts een voorprogramma voor Bol. Ze is gekomen voor een medaille op de 400 meter horden. Andrea kijkt op tv naar zijn voormalige pupil. Hij ziet hoezeer ze op weg naar de finale is gefocust op het lopen van een goede race. „In het begin van haar loopbaan was ik gespannen als ik haar zag lopen. Maar dat is voorbij. Ze is in handen van heel goede trainers. Ik kijk nu vooral vol trots naar haar. Het is prachtig om te zien hoe ze zich steeds maar verder ontwikkelt.”