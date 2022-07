2,5 jaar cel voor bij dood van George Floyd betrokken ex-agent

Oud-politieman Thomas Lane heeft 2,5 jaar celstraf gekregen voor zijn rol bij de dood van George Floyd, melden internationale media. De 39-jarige Lane was aangeklaagd voor het schenden van de burgerrechten van George Floyd. Een federale jury verweet hem en drie andere oud-agenten, Derek Chauvin, Tou Thao, J. Alexander Kueng, onder meer dat ze Floyd in mei 2020 medische hulp hebben ontzegd. Aanklagers hadden vijf jaar en drie maanden celstraf geëist tegen Lane.

In februari werden Lane, Thao en Kueng al schuldig bevonden aan dood door schuld. Volgens de aanklagers wisten de drie mannen zowel vanuit hun opleiding tot politieagent als vanuit „menselijk fatsoen” dat ze de plicht hadden om Floyd te helpen, terwijl hij om hulp schreeuwde. George Floyd overleed op 25 mei 2020 doordat ex-agent Derek Chauvin ruim negen minuten zijn knie op de nek van Floyd hield. De straffen tegen Thao en Kueng zijn nog niet bekendgemaakt.

Lane hield tijdens een deel van het arrest de benen van Floyd vast, terwijl Kueng zijn torso naar beneden hield. Eerder dit jaar getuigde Lane in de federale rechtbank dat hij Chauvin twee keer had gevraagd om het lichaam van Floyd te „herpositioneren”, maar dat Chauvin dat had geweigerd. Ex-agent Chauvin werd vorig jaar juni veroordeeld tot 22,5 jaar celstraf.

De dood van de ongewapende Floyd op 25 mei 2020 in Minneapolis leidde tot demonstraties tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten en elders.