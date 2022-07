Voor de laatste keer trein ik na een lange ambtelijke loopbaan vanuit Den Haag naar huis. Pensioen. Zal ik dit ritje missen? Twee meisjes zitten tegenover me met oortjes in en luisteren naar muziek. De conducteur roept om: „We moeten even wachten op een rood sein.” Het ene meisje haalt een dop uit haar oor en vraagt: „Wat zegt-ie?” De ander peutert een dop uit haar oor en zegt: „We moeten even wachten op een wild zwijn.” Ja, dat ga ik missen.

