Zomerrecepten: dit zijn de favorieten van culinaire journalisten van NRC

Voor wie geen zin heeft om op een warme dag lang in de keuken te staan of zwaar te eten, delen culinair journalisten Hassnae Bouazza en Janneke Vreugdenhil hun favoriete zomerrecepten.

Zomerse lunchrecepten

1. Salmorejo

Salmorejo is, net als gazpacho, een koude soep die zijn oorsprong vindt in de Andalusische keuken. Salmorejo is wel een stuk milder van smaak dan gazpacho, en is wat dikker en romiger dankzij de royalere hoeveelheid verkruimeld brood en olijfolie die erdoor gaan. Een klassieke salmorejo heeft de consistentie van een emulsiesaus, een beetje zoals een heel luchtige mayonaise.

Janneke Vreugdenhil schrijft hier hoe je op een simpele manier de lekkerste salmorejo maakt: Sorry gazpacho, maar salmorejo is de nieuwe vriend.

2. Koude tomaat-komkommersoep met ricotta

Je zou bijna denken dat dit een Griekse salade is die is glad gepureerd, maar door de toevoeging van ricotta in plaats van feta is deze soep een verfrissend, Italiaans gerecht. De soep valt of staat met de kwaliteit van de ingrediënten, gebruik dus goede olijfolie en smaakvolle cherrytomaatjes. Hassnae Bouazza geeft de tip om voor dit recept uit één van de kookboeken van Giorgio Locatelli mini-komkommers te gebruiken, want die zijn een stuk voller van smaak.

Lees hier hoe je de tomaat-komkommersoep in elkaar draait: Koude tomatensoep met ricotta.

3. Broodje tonijn en aardappel

Geïnspireerd op de broodjes van Noord-Afrikaanse bakkers in Marseille deelt Hassnae Bouazza een recept voor een zomerse lunch. Door de toevoeging van harissa is het recept van Alex Jackson uit Provence net even anders dan andere broodjes geïnspireerd op de traditionele salade niçoise:

Dit zomerse lunchgerecht bereid je zo: Broodje tonijn en aardappel.

Diner bij warm weer

4. Linguine met tuinbonen, miso en citroen

Italiaanse pasta met Japanse miso klinkt misschien als een onwaarschijnlijke combinatie, maar miso is een soort kameleon: een smaakmaker die zich aanpast aan zijn omgeving. Extra leuk bij dit recept is dat je zelf de tuinbonen dopt: een heerlijk ontspannende bezigheid op een warme zomerdag.

Klinkt goed? Hier lees je Janneke Vreugdenhils recept: Bonen brengen geluk.

5. Gamba’s met zeekraal en pastis

Sinds iedere visboer de hele winter door geteelde zeekraal heeft, zou je bijna vergeten dat het een echte zomergroente is. Toen Janneke het recept één keer gemaakt had mocht het al in de krant: de smaken leken voor elkaar gemaakt.

Extra fijn: dit zomerse gerecht staat binnen een kwartier op tafel: Smakelijk en duurzaam, een recept met zeekraal.

6. Sashimi van koningsvis

Koningsvis is beter bekend als hamachi en sinds een aantal jaar staat die regelmatig op de kaart in de betere restaurants. Hassnae tipt een recept van Estée Strooker, waarin de vis naar Japanse stijl versneden wordt tot sashimi. De vis eet je dus goed schoongemaakt, maar koud en rauw, met een dressing van onder andere hazelnootolie en bloedsinaasappel.

Eens een keer iets anders: Sashimi van koningsvis.

Gerechten voor erbij

7. Chinese, gekneusde komkommers

Voor dit recept is het de bedoeling dat je een paar komkommers er flink van langs geeft, voordat je ze verder op smaak brengt. Komkommer slaan is een beproefde techniek uit de Chinese keuken, en heeft als doel de komkommer malser te maken. De structuur wordt er haast wat vlezig van.

Janneke Vreugdenhil ontwikkelde een zogenaamd ‘instapmodel’ recept, geïnspireerd op een recept van Fuchsia Dunlop: Een recept met gekneusde komkommers, voor de verkoeling.

8. Gegrilde little gem met kefir-parmezaandressing

Door kropjes little gem (ook wel romaine sla) over de lengte door te snijden en het snijvlak kort te grillen, geef je je salade een kick. De dressing is zowel fris door de kefir en citroenzest, als zoutig door de Parmezaanse kaas, een heerlijke combinatie op warme dagen.

Op zichzelf lekker als lunch met wat geroosterd brood, of als fris bijgerecht bij een avondmaaltijd: Gegrilde little gem met kefir-parmezaandressing.

9. Gepofte bieten uit Barcelona

Met gepofte bieten kun je van alles doen. In salades, soepen en stamppotten verwerken, als carpaccio snijden of tot hummus draaien.

De truc voor de lekkerste gepofte bieten én een lekker inspiratierecept om ze vervolgens te verwerken beschreef Janneke Vreugdenhil hier: Een zomers, elegant bietengerechtje uit Barcelona.

10. Gekruide fruitsalade

In dit recept van Nik Sharma dat Hassnae Bouazza tipt wordt kala namak gebruikt. Dat is Indiaas zwart zout, dat onder veganisten populair is door het zwavelachtige smaakje dat eraan zit. Zij gebruiken het bijvoorbeeld om verkruimelde tofu op roerbakei te laten lijken.

Het gebruik in deze gekruide fruitsalade met nectarines, perziken en druiven voelt daardoor misschien vreemd, maar het komt de smaak ten goede: Gekruide fruitsalade.