Zó warm was het ook weer niet: een eitje bakken op de kokendhete Waalbrug lukte niet

Iedereen die ooit (gewenst) in verwachting is geweest, herkent de bezorgdheid die zich direct na de eerste vreugde aandient. Gaat dit wel goed? Het simpele antwoord is: meestal wel. Maar soms ook niet. Een op de zeven zwangerschappen eindigt vroegtijdig, per jaar zijn het er wereldwijd zo’n 23 miljoen, elf procent van de vrouwen overkomt het één keer, twee procent twee keer.

Dan kun je denken: het komt zó vaak voor, niet piepen en probeer het nog een keer. Of je denkt zoals Tahyna MacManus, een Australische filmmaker: het komt zó vaak voor, wat raar dat er zo weinig aandacht is voor het verdriet om het verlies. Hoeveel tranen er geplengd mogen worden, lijkt samen te hangen met hoe ver de zwangerschap gevorderd is. Tot twaalf weken spreek je over een ‘vroege miskraam’, tot twintig weken is het een miskraam, na twintig weken heet het een doodgeboorte. Maar wat erg, erger, ergst is, valt niet voor een ander te bepalen.

Deze filmmaakster besloot na haar eerste, vroege miskraam, haar tweede vast te leggen met de camera, zien we in Misverstanden over miskramen (KRO-NCRV). Haar echtgenoot filmt haar in het ziekenhuis, helemaal van harte gaat dat niet, want hij vraagt: „Waarom wil je dit filmen?”. Nou, omdat ze verslag wil doen van het fysieke ongemak, de pijn, het bloedverlies waar geen eind aan lijkt te komen. Maar vooral wil ze vertellen over haar schaamte en schuldgevoel dat ze niet in staat is een zwangerschap te volbrengen. Haar echtgenoot mag zijn rouw ook delen. „We verloren weer een kindje.” Hier moet ik wel vermelden dat de twee daarna een dochter kregen, en na weer een vroege miskraam, een zoon. Twee gezonde kinderen, maar, zeggen ze: „Het hadden er vijf kunnen zijn.”

Eerder wrevel dan mededogen

Wat zal ik hier eens over zeggen zonder op iemands ziel te trappen? Ik snap dat je hier een film over wil maken, het is een belangrijk onderwerp, maar of het zo moet? Haar aanpak levert eerder wrevel op dan mededogen. Ja, ze heeft verlies ervaren, maar wat ze vooral verloor was hoop en verwachting over een toekomstig mensenleven. Misschien had ik liever iets minder tranen van Tahyna willen zien en iets meer van de andere vrouwen in haar film en hun ervaringen.

Heel anders, maar ook ergens tussen (wan)hoop en verwachting, probeerde Fons de Poel dinsdagavond iets te maken van de geprogrammeerde, 52 minuten durende live-uitzending over de Vierdaagse van Nijmegen die niet doorging. Wéér niet. Na twee jaar afgelasting wegens corona zou deze week dan eindelijk het ‘wandelvirus’ weer mogen opleven. Maar het was te warm. Fons de Poel bouwde nog wat spanning op over nieuws van de dag ervoor toen de burgemeester en de marsleider besloten dat er de eerste dag niet gelopen wordt. Het besluit, overdrijft De Poel, voelt als een „opluchting na een zware bevalling”.

Het wordt dus een klein uurtje improviseren. Met een kaart van de wandelroute erbij vertelt De Poel wat hij had zullen vertellen als... Er is een cameraploeg naar Elst gestuurd waar de tocht langs had zullen komen. De vlaggen hangen er halfstok. Verslaggever Sosha Duysker vraagt mensen hoe ze zich voelen nu het festijn weer niet doorgaat. „Leeg.” Zonder Vierdaagse is het „leven niet compleet”.

Verslaggever Tim Hogenbosch ploegt langs rivier de Waal waar mensen verkoeling zoeken in het water en onder parasols, om ze te vragen hoe ze deze „snikhete dag” doorkomen. In het water. Onder parasols. Hij probeert nog een eitje te bakken op de kokend hete Waalbrug. Lukt niet. Zo warm was het nou ook weer niet.

Het programma wordt gered door de mensen die tegen alle adviezen in tóch gaan wandelen. Vier dagen is vier dagen. En vertrektijd vier uur ’s nachts is vertrektijd vier uur ’s nachts. Met de alcohol nog in de benen aanvaardt een vriendengroep de tocht. Als dat geen blaren worden.