Wat betekent de Italiaanse politieke crisis voor Europa?

De populaire Italiaanse premier Mario Draghi, factor van stabiliteit in Italië én Europa, heeft zijn ontslag aangeboden. Het brengt Italië in een diepe politieke crisis. De president weigerde zijn ontslag en stuurde Draghi naar huis met de opdracht om te kijken wat er te redden valt. Correspondent Ine Roox legt uit wat er speelt en kijkt vooruit: wat is er te verwachten van Draghi’s toespraak vandaag in het parlement?

