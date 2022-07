Waarom kwam Frank Masmeijer al vrij?

Voormalig NCRV-presentator Frank Masmeijer zat een gevangenisstraf uit voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van 467 kilo cocaïne. Vorige maand werd hij vrijgelaten nadat hem gratie was verleend. Masmeijer werd in 2019 in België in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar, waarna hij zijn straf in Nederland mocht uitzitten. In beide landen leidt het nieuws over zijn vrijlating tot grote verontwaardiging. Vier vragen over de gratie voor Masmeijer, die nog ruim anderhalf jaar van zijn straf moest uitzitten.

1 Wie heeft het gratieverzoek gedaan?

Het verzoek is in december 2021 ingediend door de partner van Masmeijer, zegt zijn voormalig advocaat Gert-Jan Knoops. Voor zover bekend was daar geen advocaat bij betrokken. Doorgaans vragen cliënten om hulp van een raadsman omdat het moeilijk is om het verzoek ingewilligd te krijgen, zegt advocaat Carry Knoops, die met haar echtgenoot Masmeijer bijstond. „Je hebt klemmende argumenten nodig om een rechter te overtuigen.” Gratie wordt normaal gesproken alleen verleend als er nieuwe feiten of omstandigheden zijn, zoals een slechte gezondheid, waarmee de rechter geen rekening heeft gehouden op het moment dat de straf werd opgelegd, schrijft het ministerie van Justitie en Veiligheid.

2 Wie besluit over gratie?

Alle gratieverzoeken in Nederland komen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden terecht. Het hof beoordeelt het verzoek en legt dat voor aan de minister van Rechtsbescherming. Een belangrijke vraag hierbij is of de straf nog een doel dient. Bijvoorbeeld: anderen afschrikken of de samenleving beschermen. Het Openbaar Ministerie (OM), dat advies uitbrengt over dergelijke verzoeken, adviseerde in dit geval om Masmeijer geen gratie te verlenen, zo laat een woordvoerder van het ressortspakket weten. De motivatie van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden om positief over het verzoek van Masmeijer te oordelen is niet bekend.

„Het hof heeft redenen gezien om het gratieverzoek in te willigen”, zegt een woordvoerder van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66), die op 29 juni het document ondertekende waarmee het resterende deel van de gevangenisstraf van Masmeijer wordt kwijtgescholden. Het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is leidend, legt de woordvoerder uit. Een minister kan het gratieverzoek in principe weigeren, maar moet hiervoor goede redenen hebben. Nadat de minister een besluit heeft genomen, ondertekent de Koning het document. Daarmee onderschrijft hij volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst slechts dat het besluit volgens de geldende procedures en wet- en regelgeving tot stand is gekomen.

3 Hoe vaak wordt gratie verleend?

Uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat vorig jaar ruim 650 gratieverzoeken werden gedaan. Hiervan werden er 131 ingewilligd, waarvan 30 voorwaardelijk. Het jaar daarvoor werden 87 van de 558 verzoeken toegewezen.

Advocaat Carry Knoops noemt het niettemin „uitzonderlijk” dat Masmeijer na zijn verzoek is vrijgelaten. De inhoud van het gratieverzoek is niet openbaar. De voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Jan Struijs, wil dat de motivatie van het hof openbaar gemaakt wordt. Struijs en zijn collega’s zijn verontwaardigd over het besluit van de rechter. „467 kilo cocaïne is heel veel. Dat krijg je niet geïmporteerd uit Zuid-Amerika als je niet betrokken bent bij de georganiseerde misdaad.” Dat Masmeijer gratie heeft gekregen vindt Struijs opvallend en zorgelijk, vanwege het signaal dat ervan uitgaat naar de maatschappij.

4 Hoe is er in België gereageerd op het nieuws?

Ook de Belgische politie is volgens Struijs „onaangenaam verrast” over het nieuws. Zijn Belgische collega’s hebben volgens de Nederlandse politiebondvoorzitter gevraagd de motivatie van de rechter in te zien. „Ook in Antwerpen kennen ze de consequenties van de georganiseerde misdaad. Het is niet uit te leggen dat ze een zaak rond krijgen, en dat hier vervolgens gratie wordt verleend”, aldus Struijs.