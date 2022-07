Vuur vrat zich snel door de pijnbomen in de Gironde, mede dankzij de monocultuur

De pijnbomen die momenteel één voor één in as veranderen in de West-Franse Gironde stonden daar niet per toeval. Samen vormen ze het Forêt de Landes: het grootste geplante bos van Europa dat zo’n 1 miljoen hectare bestrijkt. Daarvan is 20.000 hectare in rook opgegaan sinds de bosbranden een dikke week geleden begonnen.

Het bos is een economische goudmijn: het hout van de snel groeiende pijnbomen wordt gebruikt voor de productie van papier, speciaal gecertificeerd bouwhout en biomassa. Zo’n enorm bos is ook nog eens goed voor de opvang van CO 2 , zou je kunnen zeggen. Maar het probleem is dat er in het bos alleen maar pijnbomen staan.

„Er is sprake van een monocultuur: er staat maar één soort bomen en die zijn ook nog eens allemaal netjes op een rijtje geplaatst”, zegt Jean-Baptiste Filippi telefonisch, die voor de Universiteit van Corsica onderzoek doet naar de preventie van bosbranden. Voor de bosbouw is dat handig, maar „de monocultuur lokt ook extreme gebeurtenissen” uit, zegt Filippi. Zoals de stormen van 2009, waarbij bomen die omwaaiden talloze andere meesleurden, als vallende dominosteentjes. En zoals branden.

Lees ook deze reportage: Vlammenzee verzwelgt Franse villa’s

„Vuur kan zich makkelijker over grote afstanden verspreiden in homogene bossen”, zegt ook Eric Rigolot, directeur van de Onderzoekseenheid voor Ecologie in Mediterrane Bossen, aan de telefoon. Om branden tegen te gaan, kun je volgens hem „beter meer gemengde bossen hebben, met verschillende boomsoorten, weinig onderbegroeiing en open ruimtes”. Op die manier kan het vuur niet zo makkelijk overspringen van boom naar boom. Bijkomend voordeel is dat zo’n bos de biodiversiteit bevordert.

Wat de situatie in de Gironde nog heeft verergerd, is het type boom zelf. „Pijnbomen laten zonlicht door, waardoor op de grond onderbegroeiing onstaat.” Die onderbegroeiing zorgt ervoor dat vuur ook verticaal doorgegeven kan worden: als de grassen en bosjes onder een boom in brand vliegen, gaat de hitte omhoog en vliegt ook de boom in brand. Bovendien zijn naaldbomen als pijnbomen licht ontvlambaar en brandbaar – meer dan de meeste loofbomen. En als klap op de vuurpijl zijn veel van de bomen in het Forêt de Landes relatief jong, waardoor ze lagere takken hebben en daardoor zelf bijdragen aan de opwaartse verspreiding van het vuur. Rigolot: „Er is sprake van een explosieve cocktail.”

Hittegolven

Toch kan niet alle schuld bij de pijnbomen of de planters ervan gelegd worden. „Onder deze meteorologische omstandigheden brandt werkelijk álles”, benadrukt Rigolot. Hij wijst op de hittegolf die afgelopen tijd plaatsvond in de Gironde (en de rest van Frankrijk) en het al zeer droge gebied verder uitdroogde. Deze canicule gecombineerd met een harde en van richting veranderende wind maakte dat het vuur zich rap verspreidde.

Lees ook: Deze hitte is nog maar een voorproefje van de komende extremen

Het is volgens Rigolot daarom niet per se nodig alle monocultuur in de bosbouw zo snel mogelijk te vervangen door superdiverse wouden. Belangrijker is preventie: spoor de mensen die in en rondom de bossen wonen aan om de gemakkelijk ontvlambare onderbegroeiing te verwijderen – waartoe ze overigens wettelijk al verplicht zijn – en tuig systemen op om mensen en infrastructuur te beschermen tegen het vuur, dat zeker zal terugkeren.

Een beter klimaatbeleid is al evenzeer van belang. „In essentie is het een klimaatkwestie. Het belangrijkste is dat de maatschappij dit beseft en actie onderneemt”, zegt Rigolot.

Ook Filipi hoopt dat de bosbranden helpen de ogen te openen voor de catastrofale gevolgen van klimaatverandering. „Misschien kan deze brand helpen als een soort publiciteitscampagne, om te benadrukken dat we onze manier van leven nu echt moeten aanpassen.”